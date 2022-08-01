Нефть нашла точку равновесия

Россия продолжает увеличивать добычу: по итогам июля среднесуточный показатель вырос на 2% по сравнению с июнем, до 1,468 млн тонн, что тем не менее все еще на 2,7% меньше уровня февраля. Наиболее стремительно производство увеличивают «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Весь объем дополнительной нефти был направлен на переработку, которая сейчас оказывается выгоднее, чем экспорт нефти, и в июле выросла на 4%, превысив показатель июля прошлого года. Экспорт нефти сократился к июню на 1,4%, причем поставки в Европу, несмотря на санкции, растут, а в Азию — снижаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Российские нефтекомпании постепенно восстанавливают показатели производства после значительного падения в апреле на фоне западных санкций против РФ за начало военных действий на Украине. Так, среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в июле увеличилась на 2%, до 1,468 млн тонн, рассказали источники “Ъ”, знакомые со статистикой производства.

Крупнейший российский нефтедобытчик «Роснефть» (без учета подконтрольной ей «Башнефти») нарастил производство на 0,03%, до 466 тыс. тонн в сутки. Наиболее стремительно добыча увеличивается у «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» — на 1% и 1,5%, до 111 тыс. и 163 тыс. тонн в сутки соответственно. У ЛУКОЙЛа добыча не изменилась (219 тыс. тонн в сутки).

Тем не менее в целом добыча нефти по итогам июля остается на 2,7% ниже уровня февраля. Сейчас Россия примерно на 800 тыс. баррелей в сутки отстает от своей квоты в рамках сделки ОПЕК+.

Так как переработка нефти сейчас выгоднее экспорта, компании направляют дополнительные партии на НПЗ. По итогам июля нефтепереработка в РФ выросла более чем на 4% относительно июня, до 775,4 тыс. тонн в сутки, превзойдя показатель июля прошлого года.

Прибыльность переработки объясняется тем, что дисконт Urals относительно Brent больше, чем тот, с которым российское топливо продается сейчас на экспортных рынках (см. также “Ъ” от 21 июля).

Поставки нефти из РФ в дальнее зарубежье в июле снизились относительно июня на 1,4%, до 674,5 тыс. тонн в сутки. При этом поставки нефти в Европу как по трубопроводам, так и морем растут, судя по данным Platts, в то время как поставки в Азию, за исключением поставок в Китай по ВСТО, снижаются. Аналитики Platts ожидают, что общий экспорт нефти из РФ продолжит снижаться в ближайшие месяцы.

По мнению источников “Ъ”, увеличение экспорта нефти в Европу происходит на фоне сезонного спроса, а также подготовки стран ЕС к введению в конце года эмбарго на российскую нефть. Кроме того, снижение спроса на российскую нефть в Азии может объясняться резким сокращением дисконтов, с которыми она продается (см. “Ъ” от 26 июля). Из-за этого приобретение Urals для азиатских переработчиков перестало быть таким привлекательным.

РФ может продолжить постепенно увеличивать добычу, считает партнер практики стратегического и операционного консалтинга Kept Максим Малков. По его словам, российский нефтяной сектор ищет новую точку баланса, восстанавливая объемы после падения в апреле и перестраивая логистические цепочки в новых условиях. Текущие объемы добычи и переработки еще не подошли к этой точке, говорит эксперт, напоминая, что сделка ОПЕК+ дает России возможность дополнительно наращивать добычу. В то же время продолжается высокий сезон спроса на нефтепродукты, что может немного подтолкнуть вверх объемы переработки.

Заместитель начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дмитрий Пигарев полагает, что определяющим фактором динамики добычи нефти в РФ в ближайшее время останется экспорт и, соответственно, объем добычи будет зависеть от темпов наращивания поставок российской нефти на рынки, альтернативные Европе.

Дмитрий Козлов