Во Франции временно запретили некоторые виды пиротехники
Правительство Франции ввело временный общенациональный запрет на продажу и использование ряда пиротехнических изделий. Постановление об этом опубликовал Journal Officiel, официальный печатный орган руководства Французской Республики .
«До 27 ноября включительно на всей территории страны запрещаются продажа и использование некоторых пиротехнических изделий и фейерверков», — значится в документе. Ограничение касается не всей пиротехники, а только той, которую можно использовать в качестве оружия, — петард, ракет, фейерверочных установок. Причиной запрета, по утверждению официальных лиц, стали участившиеся случаи применения пиротехнических изделий против полиции, жандармерии, школьных работников и учащихся.
Массовые протесты проходят во Франции с конца сентября. Тогда школьники начали пикетировать учебные заведения, выражая недовольство их плохим состоянием, перегруженным расписанием и нехваткой педагогов по ряду предметов. В октябре к протестам присоединились профсоюзные организации, которые требуют повышения зарплат.
14 ноября в стране прошла очередная серия массовых демонстраций. По данным французского МВД, в них приняли участие около 106 тыс. человек по всей стране, в том числе 24 тыс. в Париже. Студенческие организации оценили число участников еще выше — примерно в 200 тыс. Очередную крупную протестную акцию французы собираются устроить 17 ноября.