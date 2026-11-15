Во Франции временно запретили некоторые виды пиротехники

«До 27 ноября включительно на всей территории страны запрещаются продажа и использование некоторых пиротехнических изделий и фейерверков», — значится в документе. Ограничение касается не всей пиротехники, а только той, которую можно использовать в качестве оружия, — петард, ракет, фейерверочных установок. Причиной запрета, по утверждению официальных лиц, стали участившиеся случаи применения пиротехнических изделий против полиции, жандармерии, школьных работников и учащихся.