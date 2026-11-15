Декана самарского соцпедуниверситета сотрудники УФСБ задержали в Татарстане

По данным «Ъ-Волга», один из обвиняемых является представителем самарской туркменской диаспоры, еще двое являются сотрудниками вуза. По информации источников «Ъ-Волга», задержания могут продолжиться, не исключено, что среди них могут оказаться высокопоставленные руководители учебного заведения.