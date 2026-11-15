Декана самарского соцпедуниверситета сотрудники УФСБ задержали в Татарстане
Как стало известно «Ъ-Волга», декан Самарского государственного социально-педагогического университета (СГСПУ) Иван Казанцев, арестованный судом по ходатайству следствия вечером 13 ноября, был задержан сотрудниками регионального УФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Татарстане.
Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что Ивану Казанцеву и четверым его сообщникам предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и организации незаконной миграции, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ). По версии следствия, летом 2026 года декан факультета через двух посредников получил от иностранных граждан не менее 54 тыс. руб. за необоснованную ликвидацию академических задолженностей и фиктивный прием на учебу, что позволяло продлевать студентам учебные визы и оставаться в России. А осенью того же года эта организованная группа стала оформлять фиктивную регистрацию гражданам Туркменистана, ставя их на учет в общежитии вуза и в жилом помещении, предоставленном одним из фигурантов.
По данным «Ъ-Волга», один из обвиняемых является представителем самарской туркменской диаспоры, еще двое являются сотрудниками вуза. По информации источников «Ъ-Волга», задержания могут продолжиться, не исключено, что среди них могут оказаться высокопоставленные руководители учебного заведения.