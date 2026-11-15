Лавров назвал отказ ЕС от учета интересов РФ по Украине тупиковым

Господин Лавров подчеркнул, что идея сначала добиться перемирия на Украине, а лишь затем обсуждать вопросы европейской безопасности, не ведет к прогрессу. Он заявил, что госпожа фон дер Ляйен настаивает на проведении переговоров лишь после прекращения огня и только с участием стран ЕС и НАТО. При этом госпожа Каллас заявила, что не поддержит урегулирование, учитывающее интересы России, что по мнению министра остается неприемлемым.