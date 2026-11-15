Лавров назвал отказ ЕС от учета интересов РФ по Украине тупиковым
Министр иностранных дел России Сергей Лавров критически высказался о позиции руководителей Евросоюза в вопросе урегулирования конфликта на Украине. В интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести» он назвал заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Каи Каллас тупиковыми размышлениями.
Господин Лавров подчеркнул, что идея сначала добиться перемирия на Украине, а лишь затем обсуждать вопросы европейской безопасности, не ведет к прогрессу. Он заявил, что госпожа фон дер Ляйен настаивает на проведении переговоров лишь после прекращения огня и только с участием стран ЕС и НАТО. При этом госпожа Каллас заявила, что не поддержит урегулирование, учитывающее интересы России, что по мнению министра остается неприемлемым.
Российский министр выразил надежду, что в других странах понимают бесперспективность такого подхода. Сергей Лавров добавил, что европейские политики не осознают роль, которая им отведена в переговорах по Украине, и что их попытки влиять на процесс говорят о желании «зацепиться за последний вагон».