Льготы выселились

Самое существенное падение — на 50% год к году, до 46 тыс. кв. м,— зафиксировано в Тюменской области, по 48% — в Ростовской области (до 57 тыс. кв. м) и Краснодарском крае (до 62 тыс. кв. м). В Москве в октябре этого года реализовано квартир в новостройках на 43% меньше год к году, в Санкт-Петербурге — на 29%, или 101 тыс. кв. м. В частности, в Москве в октябре 2026 года спрос на ипотеку снизился на 54% год к году, а спрос на покупку жилья без использования заемных средств — на 34%, отмечает коммерческий директор Level Group Александра Мамохина. При этом, по ее словам, 50% заключенных в прошлом месяце сделок пришлись на те, документы по которым оформлялись еще в сентябре.