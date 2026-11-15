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МирПереговоры

Три в уме

Что могут обсудить Путин, Си и Трамп в Шэньчжэне
Кремль и Белый дом официально подтвердили: президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп 19 ноября проведут в китайском Шэньчжэне трехсторонний саммит. Эту встречу можно заранее считать исторической — хотя бы потому, что никогда ранее главы этих государств в формате «тройки» не встречались. Что же касается повестки, то пока только США публично выразили свои ожидания, и они не во всем совпадают с позициями России и Китая. Между тем, по данным “Ъ”, стороны рассматривали возможность принятия краткого совместного заявления, однако ясности на этот счет нет.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, 30 октября 2025 года

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, 30 октября 2025 года

Evelyn Hockstein / Reuters

«Достигнута договоренность о проведении 19 ноября трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС»,— заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. За несколько часов до этого о трехсторонней встрече первым официально объявил Белый дом. Таким образом, Вашингтон и Москва дали ответ на вопрос, который во всем мире обсуждали в последние недели: быть или не быть первому в истории саммиту G3 — «тройки» РФ—КНР—США?
Китайские власти еще не высказались на этот счет, но они, как правило, и не комментируют важные мероприятия заранее, тем более что на них на этот раз особая ответственность: трехсторонняя встреча пройдет на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.
Власти США первыми публично высказались и о том, как они себе представляют повестку трехстороннего саммита. «Президент ясно дал понять, что среди прочих тем он будет обсуждать сокращение ядерных вооружений в мире. Их распространение, по мнению президента Трампа, очень опасно»,— заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэйлс. При этом в администрации отдельно уточнили, что Дональд Трамп хотел бы обсудить с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином конфликт вокруг Ирана.
Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что повестка трехсторонней встречи лидеров должна включать «целый набор тем». «В нашем сегодняшнем мире очень много разных вопросов, которые одинаково важны для всех трех государств. Поэтому мы считаем, что повестка не должна ограничиваться какими-то отдельными темами, а должна включать целый набор. Будем работать над этим, чтобы она именно отражала такой подход»,— заявил он агентству «РИА Новости».
Владимир Зеленский, комментируя встречу в Шэньчжэне, выразил опасение, что она станет «второй Ялтой» и что три лидера там решат судьбу Украины без Украины. Однако Дмитрий Песков сказал, что это неверная постановка вопроса.
О том, что он хотел бы сделать центральной темой саммита именно ядерное оружие, сам Дональд Трамп сказал еще в октябре, когда встреча не была официально подтверждена. Дмитрий Песков, комментируя позицию США, отметил, что «американцы хотят поговорить по ядерному разоружению, но этого не хотят китайцы». «Мы готовы и к тому и к другому. Но, помимо этого, есть еще много вопросов»,— добавил он. Китайские официальные лица о возможной повестке саммита не высказывались, но ранее неоднократно говорили, что не готовы обсуждать с США сокращение своего ядерного арсенала, поскольку он значительно уступает как американскому, так и российскому.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), у России 4,4 тыс. пригодных к применению ядерных боеголовок, у США — 3,7 тыс., а у Китая — 620. История взаимодействия СССР / России и США в сфере контроля над ядерными вооружениями насчитывает более полувека. В последние годы, в том числе в первый президентский срок Дональда Трампа, США пытались подключить к двусторонним переговорам в этой области и Китай, который активно наращивает свой арсенал, но Пекин не проявлял и пока не проявляет к этому интереса. Власти РФ же неоднократно говорили, что в многосторонних договоренностях по контролю над вооружениями должны учитываться и потенциалы союзников США по НАТО, обладающих ядерным оружием,— Франции и Британии. Но они также отказываются от этого, ссылаясь, как и Китай, на существенную разницу арсеналов (у них около 290 и 225 боезарядов соответственно).

В Белом доме, однако, настаивают, что контроль над вооружениями должен войти в повестку «тройки». «Это сложная тема для Китая, но мы считаем, что Китаю пора, знаете ли, пересесть за "взрослый стол" и вести взрослые разговоры на взрослые темы»,— заявил журналистам представитель администрации США на условиях анонимности. По его словам, Вашингтон не рассчитывает достичь сейчас какого-либо соглашения, но надеется, что на саммите будет положено начало «будущего продуктивного диалога».
Между тем из публичных заявлений американских официальных лиц не совсем ясно, что именно хочет обсудить со своим российским и китайским коллегой Дональд Трамп — контроль над ядерными вооружениями и их возможное ограничение (и тогда это та самая тема, которую Китай не готов поднимать) или же предотвращение дальнейшего распространения ядерного оружия в мире (тогда это связано в том числе с Ираном, который США обвиняют в стремлении обзавестись военно-ядерной программой). Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэйлс в своем заявлении упомянула и сокращение ядерных вооружений и предотвращение их распространения, это тесно связанные друг с другом, но все же разные темы.
«Президент Трамп достаточно регулярно, а члены его администрации все чаще используют "нераспространенческую" терминологию в отличных от их канонических, то есть устоявшихся, значений и смыслов. В этом может заключаться одна из сложностей подготовки трехсторонней встречи по данной проблематике и информационного сопровождения этого процесса»,— отметил в беседе с “Ъ” директор Центра энергетики и безопасности, сопредседатель Московской конференции по нераспространению Антон Хлопков. Он напомнил, что Дональд Трамп неоднократно говорил о «денуклеаризации», видимо, имея в виду процесс ограничения и контроля над вооружениями с участием России, США и Китая, в то время как под этим термином принято понимать полный отказ от ядерного оружия, и чаще всего он в прошлом упоминался в контексте усилий по урегулированию конфликта на Корейском полуострове.
По словам Антона Хлопкова, если стороны понимают значение «ядерное нераспространение» одинаково в его классическом смысле, то в этом случае лучшей контекстной рамкой для диалога является Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Все три страны являются его участницами, Россия и США — к тому же депозитариями (наряду с Великобританией). «Рамка ДНЯО позволяет обсуждать как вопросы предотвращения появления новых ядерных государств, так и контроля над вооружениями, а также мирного использования атомной энергии. Более того, она достаточно комфортна для Китая, который не готов обсуждать вопросы контроля над вооружениями в отрыве, ссылаясь на несоразмерность ядерных арсеналов Пекина с арсеналами Москвы и Вашингтона»,— пояснил эксперт “Ъ”.
По его мнению, в качестве одного из результатов встречи главы государств могли бы подтвердить приверженность своих стран ключевым обязательствам по ДНЯО, а также то, что ядерное нераспространение по-прежнему является общей ценностью трех стран. «Так было раньше, но необязательно является данностью сегодня, в условиях растущих геополитических рисков и набирающей популярности в экспертном дискурсе концепции "дружеского" распространения, согласно которой появление собственного ядерного оружия у дружеских и союзнических стран может рассматриваться в качестве отвечающего национальным интересам развития событий»,— добавил Антон Хлопков.
Так, за последнее время несколько американских экспертов высказались за появление ядерного оружия у главных союзников США в Азии — Южной Кореи и Японии. По их мнению, это позволило бы этим странам более эффективно противостоять КНДР и Китаю, а США — тратить меньше собственных ресурсов на обеспечение их безопасности. В ходе своей первой предвыборной кампании Дональд Трамп допускал развитие событий по этому сценарию, однако в последние годы говорил, что он против появления новых ядерных держав. Россия и Китай категорически против появления ядерного оружия у Южной Кореи и Японии.
Смогут ли три лидера найти точки соприкосновения в рамках ядерной тематики, пока неясно.
По данным источников “Ъ”, в рамках подготовки саммита стороны обсуждали возможность принятия главами государств короткого совместного заявления, которое отражало бы их особую ответственность за поддержание мира и стабильности как трех постоянных членов Совета Безопасности ООН.
В рамках состоявшегося в сентябре визита Си Цзиньпина в США стороны совместных деклараций не публиковали, но выпустили серию синхронных официальных заявлений, суть которых можно свести к тому, что Пекин и Вашингтон готовы работать над сглаживанием противоречий между ними и видят пространство для практического взаимодействия — например, в сфере предотвращения серьезных инцидентов от использования искусственного интеллекта.
По итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина 20 мая была опубликована объемная совместная декларация «О становлении многополярного мира и международных отношений нового типа», отражающая общее видение Москвой и Пекином ключевых процессов на международной арене и подчеркивающая их особую роль в трансформации текущего миропорядка.
Ясности в вопросе о возможном совместном заявлении по итогам трехстороннего саммита в Шэньчжэне пока нет, однако с учетом исторического значения встречи это не столь важно: даже уже просто совместное фото трех лидеров скажет о многом.
Китай. Внешняя политика
Новости Китая — отношения с Россией
Дональд Трамп
США. Внешняя политика

Авторы

  • Елена Черненко
    Елена Черненко
    спецкорреспондент
  • Андрей Хабаров