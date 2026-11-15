По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), у России 4,4 тыс. пригодных к применению ядерных боеголовок, у США — 3,7 тыс., а у Китая — 620. История взаимодействия СССР / России и США в сфере контроля над ядерными вооружениями насчитывает более полувека. В последние годы, в том числе в первый президентский срок Дональда Трампа, США пытались подключить к двусторонним переговорам в этой области и Китай, который активно наращивает свой арсенал, но Пекин не проявлял и пока не проявляет к этому интереса. Власти РФ же неоднократно говорили, что в многосторонних договоренностях по контролю над вооружениями должны учитываться и потенциалы союзников США по НАТО, обладающих ядерным оружием,— Франции и Британии. Но они также отказываются от этого, ссылаясь, как и Китай, на существенную разницу арсеналов (у них около 290 и 225 боезарядов соответственно).