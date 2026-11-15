Коалиция обсуждающих

Европейские представители не обращались к России для получения ее согласия на свое участие в переговорах по Украине, однако Москва не будет ставить условия по составу европейской переговорной группы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, по словам которого прямые переговоры покажут, насколько европейцы готовы к миру. Как сообщил американский переговорщик Джаред Кушнер, усилия Вашингтона направлены на подготовку прямых контактов России и Европы. При этом, как признал президент Франции Эмманюэль Макрон, уже назвавшая своих участников переговоров Европа пока не сформировала единую позицию по условиям завершения конфликта с Россией.