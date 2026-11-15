Коалиция обсуждающих
Москва ждет европейцев на мирных переговорах по Украине
Европейские представители не обращались к России для получения ее согласия на свое участие в переговорах по Украине, однако Москва не будет ставить условия по составу европейской переговорной группы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, по словам которого прямые переговоры покажут, насколько европейцы готовы к миру. Как сообщил американский переговорщик Джаред Кушнер, усилия Вашингтона направлены на подготовку прямых контактов России и Европы. При этом, как признал президент Франции Эмманюэль Макрон, уже назвавшая своих участников переговоров Европа пока не сформировала единую позицию по условиям завершения конфликта с Россией.
Россия готова к прямому контакту с европейскими представителями в ходе новых раундов мирных переговоров по Украине, которые ранее проходили в трехстороннем формате Россия—Украина—США. Об этом 14 ноября сообщил Telegram-каналу «Юнашев Live» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Было бы лучше нам пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу»,— пояснил Песков.
По его словам, Москва будет общаться с той европейской командой, состав которой определят сами же европейцы. «Мы не можем и не хотим ставить условия по их переговорной группе. Такая постановка вопроса абсолютно неправильная»,— отметил Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь президента Путина также сообщил, что выбранные Европой переговорщики пока не пытались выйти на контакт с Россией.
Если ЕС не хочет мира, то обсуждение урегулирования украинского конфликта и архитектуры безопасности Евросоюза бесполезно и России нужно будет силой добиваться своего при отсутствии договорного потенциала с Европой, добавил Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
После подключения европейских представителей к переговорам по Украине это будет первый прямой российско-европейский контакт после начала СВО. Ранее Москва не видела для европейцев места за столом переговоров по Украине, учитывая их помощь Киеву в противостоянии с Россией.
Еще на прошлой неделе Москва не допустила их участия в новом раунде трехсторонних переговоров в Абу-Даби, проходившем 10–11 ноября. «Что касается участия европейцев: ну, они прилетели в Абу-Даби, пусть сидят там в отеле»,— заявил в ходе переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров.
В свою очередь, на встрече в Кремле с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером президент Путин отметил, что Россия никогда не была против диалога с Европой, однако хотела была, чтобы США поработали с европейцами и те определились, хотят они мира или войны.
Добившись некоторого смягчения прежней российской позиции по поводу невозможности европейского участия в мирных переговорах по Украине, администрация США продолжает ту работу с европейцами, о которой говорил президент Путин. Подтверждением этого стал новый пост о будущем украинском урегулировании зятя Трампа Джареда Кушнера.
Свой переговорный марафон в Европе Уиткофф и Кушнер завершили 12 ноября встречами с президентом Зеленским и европейскими представителями в Дублине. «Сейчас мы сфокусированы на том, чтобы подготовить прямые контакты между Москвой и нашими европейскими партнерами. Также мы занимаемся подготовкой тем для обсуждения на следующем раунде трехсторонних переговоров»,— написал Кушнер 14 ноября в соцсети X.
«НАТО останется основой европейской безопасности, которая будет укреплена более эффективными механизмами поддержания контактов между военными, предотвращения конфликтов и взаимной деэскалации при наличии практических способов разрешения споров до того, как они перерастут в кризисы. Вот почему мы работаем над включением европейских партнеров непосредственно в эти консультации»,— пояснил Кушнер. По его словам, президент Трамп поддержит лишь те договоренности, которые «позволят укрепить безопасность Украины и Европы и снизят риски новых конфликтов». Как считает Кушнер, для прекращения конфликта потребуются «практические компромиссы» всех его участников.
Состав европейских участников переговоров определился по завершении неформального саммита ЕС в Дублине. Как заявил председатель Евросовета Антониу Кошта, «лидеры согласовали нашу делегацию на переговорах по Украине — это институты ЕС и страны коалиции желающих». В европейскую делегацию войдут представители пяти ведущих стран «коалиции желающих» (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша) и еще по одному представителю от Еврокомиссии и Совета ЕС. Таким образом, это будут те европейские посредники, которые на прошлой неделе прилетали в Абу-Даби (тогда по совету Сергея Лаврова они должны были «посидеть в отеле»).
Глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказали главе дипслужбы ЕС Кае Каллас в руководстве переговорами с Россией.
Как разъяснил в Дублине Антониу Кошта, участие Каллас при наличии уже двух согласованных переговорщиков от Брюсселя было бы излишним. Таким образом, Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен не согласились с трактовкой базовых документов ЕС Каей Каллас, которая перед саммитом в Дублине, ссылаясь на эти же документы, выражала уверенность в том, что направлять переговоры с Россией должна будет именно она.
Ранее глава европейской дипломатии неоднократно заявляла, что никакую новую систему европейской дипломатии создавать не нужно, поскольку эта система якобы уже существует. Главная задача, по ее мнению, должна состоять в том, чтобы бросить все усилия на тотальное противостояние с Россией.
Столь радикальная позиция Каллас стала причиной ее конфликтных отношений с администраций Трампа. В феврале прошлого года в ходе своей единственной встречи с госсекретарем США Марко Рубио во Франции она даже попыталась публично отчитать его за недостаточное, по ее мнению, давление на Россию, после чего Рубио с ней ни разу не встретился, в том числе и на прошлой неделе в ходе министерской встречи G7 в Париже.
Добившись права оказаться за столом переговоров по Украине, европейские представители пока не имеют четкого представления о том, как и о чем говорить с Москвой, чтобы переговоры не стали провальными. «Мы должны четко заявить, в том числе и россиянам, чего мы хотим после окончания войны. Мы также должны четко обозначить, чего мы ожидаем от США в плане долгосрочной безопасности Европы»,— написал 14 ноября на своей странице в соцсети X президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Те, кто хочет ограничить ресурсы Украины, в сущности, стремятся заставить ее принять несправедливый мир, сделать ее уязвимой надолго, а вместе с тем и всю Европу. Это дух поражения. Это рецепт для следующей войны. Франция не может разделять такую позицию»,— написал Макрон, добавив, что он хотел бы видеть Украину членом НАТО.
Французский лидер повторил прежние известные нарративы Европы, неприемлемые для Москвы.