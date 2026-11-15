SpaceX запустит еще две группы военных спутников США в ноябре

Американская компания SpaceX намерена до конца ноября отправить на орбиту еще две партии аппаратов для Космических сил США. Согласно графику запусков, миссии USSF-317 и USSF-226 запланированы на 18 и 23 ноября соответственно. Информация о составе и назначении полезной нагрузки не раскрывается.