SpaceX запустит еще две группы военных спутников США в ноябре
Американская компания SpaceX намерена до конца ноября отправить на орбиту еще две партии аппаратов для Космических сил США. Согласно графику запусков, миссии USSF-317 и USSF-226 запланированы на 18 и 23 ноября соответственно. Информация о составе и назначении полезной нагрузки не раскрывается.
Как сообщает специализированный ресурс Space Launch Now, речь может идти о спутниках военной системы Starshield, создаваемой на основе гражданской сети Starlink. Предполагается, что аппараты будут использоваться для наблюдения за объектами, оптической и радиоэлектронной разведки, обнаружения ракетных запусков и защищенной передачи данных.
Оба старта намечены с космодрома Ванденберг в Калифорнии, находящегося в ведении Космических сил США. Всего на ноябрь американские военные запланировали четыре запуска групп спутников Starshield. Две предыдущие миссии — USSF-432 и USSF-627 — состоялись 7 и 12 ноября.