А «завтра» был юань

Китайская валюта впервые вышла на второе место после доллара по объему торгов с поставкой «завтра» на спот-рынке Московской биржи. Он составил 52,8 млрд руб., тогда как с евро — едва превысил 41 млрд руб. Активному росту интереса к китайской валюте способствуют ужесточение антироссийских санкций, действия банков по девалютизации, а также ожидания запуска нового бюджетного правила. Новая экономическая реальность открывает перед юанем широкие биржевые перспективы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Объем торгов юанем с поставкой «завтра» на Московской бирже впервые в истории превысил объем торгов евро. Объем операций с китайской валютой составил 52,8 млрд руб., тогда как с европейской — едва превысил 41 млрд руб. Причем второй день подряд объем торгов юанем превышает 50 млрд руб., тогда как в первой половине месяца в среднем составлял 30 млрд руб.

Постепенное увеличение объемов торгов китайской валютой происходит на фоне перехода клиентов из валют недружественных стран, прежде всего доллара и евро. Как отмечает руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Никита Силкин, видна активность как среди физических, так и среди юридических лиц. Импортеры все чаще переключаются на оплату в валютах, по которым нет ограничений со стороны вышестоящих банков, отмечает он. Этому способствуют и действия ЦБ, и жесткие антироссийские санкции. Как отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 22 июля, при этом «девалютизация по пассивной части происходит быстрее, чем по активной».

По словам главного аналитика УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктора Тунева, интерес резидентов к китайской валюте естественен, когда покупать доллар или евро и рискованно с точки зрения возможных блокировок, и затратно с точки зрения существующих или потенциальных банковских комиссий. Многие банки ввели комиссии за ведение валютных счетов, прежде всего в долларах и евро, но также в британских фунтах и швейцарских франках. Кроме того, они вводят высокие комиссии за переводы валюты со счета на счет.

Вместе с тем пока объемы торгов юанем заметно отстают по объемам торгов от основной валюты экспорта и импорта — доллара США. Однако, как отмечает Виктор Тунев, китайская валюта уже обошла доллар по остаткам на бирже. Так, объем торгов свопами (перенос позиций без реализации актива) в американской валюте снизился с 500–600 млрд руб. в начале года до 130 млрд руб. в июле. Объем сделок этого же вида с юанем вырос с 0 до 140 млрд руб. (см “Ъ” от 8 июля).

Стоит учитывать, что сделки с юанем проходят только до полудня, тогда как с американской валютой они проводятся весь торговый день.

Интерес к китайской валюте растет и в преддверии реализации нового бюджетного правила.

Пока новый регламент еще не утвержден, и, по заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 22 июля, это вопрос правительства, в чем будет хранить приобретаемые активы. По ее словам, «набор активов не очень большой», и здесь «можно обсуждать и валюты дружественных стран», однако необходимо смотреть «на устойчивость этих валют, на ликвидность рынков». Тем не менее регулятор уже разрешил банкам-нерезидентам из недружественных государств заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую. На этом фоне объем сделок доллар / юань в четверг обновил исторический рекорд, достигнув 38,4 млрд руб., а в пятницу показал второй результат — 33 млрд руб.

Дальнейший рост объемов торгов юанем будет зависеть от двух факторов — перевода внешней торговли на юань и интереса инвесторов к инвалютным сбережениям, отмечает Виктор Тунёв. По его словам, второй фактор сейчас преобладает, но в будущем первый фактор станет более значимым. При этом внутренний курс юаня значительно отклонялся от кросс-курса к доллару США (до 10% в мае—июне). К настоящему времени разница существенно меньше — 1–2%. С увеличением ликвидности разница должна снизиться до минимума, поэтому вряд ли в России сформируется уникальный курс юаня, резюмировал господин Тунёв.

Дмитрий Михайлович