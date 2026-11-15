Роспотребназдор: вакцинация — самый эффективный способ защиты от пневмонии
Вакцинация является самым действенным способом профилактики гриппа и внебольничной пневмонии в период сезонного распространения респираторных инфекций, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что прививки особенно необходимы для людей с высоким риском осложнений при гриппе, включая пациентов с хроническими заболеваниями, такими как патологии легких, сердечнососудистой системы, а также страдающих метаболическими нарушениями и ожирением.
Отмечается, что пневмония часто развивается как осложнение вирусных заболеваний, когда к инфекции присоединяются бактериальные возбудители. Для дополнительной защиты специалисты советуют сделать прививки от пневмококковой и гемофильной инфекций.
Основными признаками внебольничной пневмонии считаются кашель, одышка, боль в груди, выделение мокроты, повышенная утомляемость, слабость и сильное ночное потоотделение.
Кроме вакцинации, для снижения риска заражения Роспотребнадзор рекомендует избегать контактов с больными, реже посещать места массового скопления, регулярно мыть руки и проводить влажную уборку и проветривание в помещениях. Также во внимание берутся здоровое питание, достаточное количество витаминов и минералов, соблюдение погодного режима в одежде и поддержание здорового образа жизни.