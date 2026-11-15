Роспотребназдор: вакцинация — самый эффективный способ защиты от пневмонии

Кроме вакцинации, для снижения риска заражения Роспотребнадзор рекомендует избегать контактов с больными, реже посещать места массового скопления, регулярно мыть руки и проводить влажную уборку и проветривание в помещениях. Также во внимание берутся здоровое питание, достаточное количество витаминов и минералов, соблюдение погодного режима в одежде и поддержание здорового образа жизни.