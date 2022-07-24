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Коммерсантъ FM
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Турбина забуксовала в бумагах

У «Газпрома» возникли вопросы к канадской лицензии

По данным “Ъ”, Siemens Energy 24 июля передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады, позволяющую ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока». Теперь, чтобы Siemens могла ввезти турбину в Россию, «Газпром» должен изменить базис доставки машины с канадского Монреаля на конечный пункт в РФ. Из-за бумажных проволочек турбина уже пропустила паром, которым должна была уйти из Германии в Хельсинки 23 июля. Если стороны успешно обменяются документами, транспортировка машины может произойти в ближайшие несколько дней. Но источники “Ъ” сомневаются, что доставка турбины приведет к росту прокачки по «Северному потоку»: еще несколько машин нуждаются в ремонте.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, Siemens Energy направила «Газпрому» выданную Канадой экспортную лицензию, разрешающую ремонтировать, обслуживать и транспортировать до конца 2024 года турбины для компрессорной станции «Портовая», нагнетающей газ в трубопровод «Северный поток». «Газпром» трижды обращался к Siemens с просьбой предоставить этот документ, подтверждающий изъятие оборудования «Газпрома» из санкционного режима Канады, упирая на то, что до сих пор никаких документальных подтверждений снятия санкций у него не было.

Турбина для «Северного потока» должна была 23 июля отправиться на пароме из немецкого Любека в Хельсинки, а оттуда сушей в РФ, но из-за отсутствия необходимых документов со стороны «Газпрома» этого сделать не удалось.

Теперь машину, которая находится в Германии, можно будет отправить в РФ только в середине недели, но при условии, что «Газпром» пришлет необходимые для прохождения таможенного контроля документы: требуется изменение базиса поставки (сейчас это Монреаль) на точку в России. Согласно действующему соглашению с Siemens Energy по ремонту турбин, «Газпром» должен был самостоятельно забирать отремонтированную машину в Канаде: после введения прямых санкций Канады в отношении «Газпрома» это стало невозможно, и Siemens взяла на себя доставку турбины в РФ. Но отгрузочная документация при этом не была изменена. В Siemens Energy и «Газпроме» оперативных комментариев не предоставили.

Исходно машину предполагалось доставить в РФ 24 июля, 17 июля она отправилась на самолете из Канады в Германию. Этому предшествовали несколько недель переговоров между Оттавой и Берлином: из-за первоначального отказа Канады вернуть турбину «Газпром» 14 июня заявил о снижении прокачки по «Северному потоку».

Сначала поставки упали с 167 млн до 100 млн кубометров в сутки, а 16 июня снизились до 67 млн кубометров в сутки, или до 40% от номинальной мощности трубы. Это решение компании вызвало тревогу на европейском газовом рынке, снизив темпы заполнения подземных хранилищ на предстоящую зиму (сейчас 65,5%, цель — не менее 80% к октябрю).

У собеседников “Ъ” нет уверенности в том, что отправка турбины будет способствовать увеличению прокачки по «Северному потоку», так как в ремонте нуждаются еще несколько машин на станции «Портовая».

В теории их можно отправить на ремонт в любой момент, утверждают собеседники “Ъ”, но «Газпром» пока не дал на это разрешения. Ремонт одной машины, по словам собеседников “Ъ”, занимает около трех месяцев.

Согласно лицензии, выданной Siemens Energy, в Канаду до конца 2024 года разрешено отправить еще пять машин. Всего на компрессорной станции «Портовая» работают восемь газоперекачивающих агрегатов (ГПА, состоит из турбины и компрессора). Из них шесть газовых турбин Siemens SGT-A65 (произведены на базе авиационных движков Rolls-Royce, турбина, которая вылетела из Канады,— запасная) и еще две менее мощные турбины SGT-A35. Из текущих заявлений «Газпрома» следует, что сейчас на «Портовой» в работоспособном состоянии находятся только три турбины.

Европа начинает готовиться к прекращению поставок из РФ

В Берлине при этом не верят, что отсутствие турбины стало причиной снижения поставок по «Северному потоку», обвиняя Москву в использовании поставок газа в качестве политического оружия. «Газпром», в свою очередь, заявлял, что существуют значительные потенциальные риски в случае несоблюдения всех установленных процедур в рамках возврата двигателя для «Северного потока». Компания подчеркивала, что «действующие условия контракта не предусматривают дополнительных обязательств российской стороны для получения данного двигателя», не поясняя, о каких обязательствах идет речь.

Татьяна Дятел

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