Газ по чайной ложке

Вопреки опасениям Евросоюза, 21 июля газопровод «Северный поток» возобновит прокачку газа после планового ежегодного технического обслуживания, но на прежнем низком уровне — 40% от мощности. Возможно, прокачка будет сокращаться и дальше: Владимир Путин публично усомнился в качестве ремонта турбины для «Северного потока» в Канаде. На фоне риска полного прекращения поставок из РФ, Еврокомиссия призывает страны ЕС уже с 1 августа добровольно снизить потребление газа на 15% вплоть до апреля 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Еврокомиссия предложила странам ЕС добровольно сократить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, чтобы снизить последствия частичного или полного прекращения поставок газа из РФ. Такое сокращение, как уточнила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон 20 июля, соответствует 45 млрд кубометров газа. По ее оценке, если произойдет полная остановка поставок газа из России, у ЕС возникнет разрыв между предложением и спросом на газ, который может составить примерно 30 млрд кубометров при среднем температурном режиме зимой и 45 млрд кубометров — в случае холодной зимы.

Поставки газа по «Северному потоку» — ключевому экспортному маршруту из РФ — должны восстановиться 21 июля после десятидневной остановки на плановый ремонт. С середины июня прокачка по трубе находилась на уровне 40% от проектной мощности, что «Газпром» объясняет проблемами с техническим обслуживанием газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции (КС) «Портовая» (обеспечивает подачу газа в «Северный поток»).

Ряд чиновников ЕС опасались, что «Северный поток» после ремонта вообще не возобновит работу. Однако, по данным немецкого оператора Gascade, 21 июля прокачка все же восстановится, но до прежнего низкого уровня — 67–70 млн кубометров в сутки.

Не исключено, что российские власти продолжат использовать проблемы с ремонтом турбин как предлог для сохранения низких уровней поставок в ЕС.

В частности, 19 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что прокачка газа по газопроводу «Северный поток» может сократиться еще больше — до одной пятой от его мощности, или 33 млн кубометров в сутки, если к моменту выработки межремонтного ресурса у одного из работающих перекачивающих агрегатов он не будет заменен на отремонтированный в Канаде.

20 июля Владимир Путин усомнился уже и в качестве ремонта этого оборудования: «Сейчас говорят: вернут эти машины, одну, во всяком случае. Но в каком качестве вернут, каковы там технические параметры после выхода из этого ремонта планового? Может, возьмут и в какой-то момент отключат, и все, и встанет “Северный поток”».

Как писал “Ъ”, Канада выдала Siemens Energy временную лицензию, позволяющую ремонтировать и транспортировать на территории государства еще пять газовых турбин для «Портовой». Однако «Газпром» в наличии такого разрешения сомневается и 20 июля повторно запросил Siemens предоставить документ, напомнив, что «гарантированный возврат направленного ранее на ремонт двигателя в условиях санкционных ограничений и последующий капитальный ремонт других двигателей для КС “Портовая” напрямую влияют на безопасную эксплуатацию газопровода».

Вместе с тем снижение поставок препятствует планам стран ЕС по заполнению хранилищ газа перед зимой — до 80% к октябрю, усиливая риски введения нормирования потребления.

Кадри Симонс пояснила, что цель предложения Еврокомиссии по добровольному снижению спроса на газ на 15% — избежать необходимости принудительного ограничения поставок промышленности. «Однако, если возникнет необходимость в этом, мы подготовили инструкции для государств-членов, как принимать эти трудные решения»,— сказала госпожа Симонс. Она также отметила, что если ситуация с поставками газа из России усугубится, то требования снижения спроса на 15% из добровольных могут стать обязательными.

Виргиниюс Синкявичюс, еврокомиссар по вопросам окружающей среды, 20 июля: «Сегодня невозможно заменить весь объем российского газа на газ из других источников, поэтому необходимо начинать экономить. Пока предлагается делать это на добровольной основе».

Аналитик по газу Александр Собко отмечает, что в зимний период потребление газа в ЕС составляло в прежние годы около 1,8 млрд кубометров в сутки, то есть сокращение спроса на 15% в теории позволит экономить порядка 270 млн кубометров в сутки. Фактически такой уровень экономии призван подготовить ЕС к прекращению поставок российского газа не только по «Северному потоку», но и по остальным маршрутам — через Украину (сейчас поставки идут на уровне 42 млн кубометров) и по «Турецкому потоку» (47 млн кубометров).

Татьяна Дятел