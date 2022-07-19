«Ростех» двинул в игру

Российский рынок игровой разработки может получить поддержку с неожиданной стороны. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов предложил передать госкорпорации фонд «Росинфокоминвест», средства которого она направит на разработку первого российского игрового движка. В правительстве пока смотрят на идею осторожно и считают, что «Ростеху» целесообразнее было бы рассмотреть как источник финансирования венчурные фонды. Эксперты называют идею логичной: «Ростеху» и без того нужен собственный графический движок для 3D-моделирования в машиностроении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам источника “Ъ”, близкого к Минцифры, 15 июля глава «Ростеха» Сергей Чемезов направил министру Максуту Шадаеву письмо с просьбой поддержать инициативу госкорпорации по разработке российского игрового движка (средство разработки видеоигр). Собеседник “Ъ”, знакомый с документом, добавляет, что господин Чемезов предложил для этого «передать в контур» «Ростеха» фонд «Росинфокоминвест». Источник добавляет, что министр направил инициативу на проработку своему заместителю Максиму Паршину, а также в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

В Минцифры подтвердили получение письма и то, что предложение рассматривается: «Необходимость привлечения государственных инвестиций в данном случае неочевидна, в качестве альтернативы следует рассмотреть венчурное финансирование со стороны негосударственных фондов». В РФРИТ также признают, что идея изучается: «Важно, чтобы решения, создаваемые в рамках господдержки, были действительно рыночными, окупаемыми и востребованными».

В «Ростехе» пояснили “Ъ”, что с уходом зарубежных компаний «ниша освободилась, есть кадровый ресурс — на рынок вышли команды, имеющие ценный опыт». Там уточнили, что технология нужна не только для видеоигр, но также для VR-проектов, кино, мультипликации, промышленности, образования: «Из наличия у страны собственных решений такого уровня складывается тот самый технологический суверенитет, о котором так много говорится. Для "Ростеха" — это, безусловно, интересный проект. Мы готовы участвовать в нем наряду с другими заинтересованными компаниями и ведомствами». Проект может улучшить и имидж госкорпорации в глазах властей: на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 18 июля Владимир Путин довольно резко раскритиковал работу «Ростеха» в области высоких технологий, назвав ее результаты «скромными».

Впервые вопрос о необходимости разработки отечественного игрового движка был поднят на закрытом совещании представителей администрации президента с игровой отраслью в конце мая. Тогда обсуждалось, что российские разработчики напрямую зависят от зарубежных движков (Unreal Engine и Unity) и их владельцы могут оставить компании РФ без основного инструмента (см. “Ъ” от 20 мая). В июле стало известно, что в правительстве начали рассматривать возможный механизм поддержки компании, которая возьмется за разработку игрового движка. В качестве источника финансирования назывался РФРИТ (см. “Ъ” от 7 июля).

АО «Росинфокоминвест» создано Минкомсвязи в 2007 году для поддержки экспорта и инвестиций в IT-стартапы, но организация не показала высокой эффективности: за время работы фонд закрыл лишь одну сделку на 75 млн руб. с финансовым стартапом. В феврале этого года Минцифры подготовило указ президента, согласно которому средства «Росинфокоминвеста» в размере 1,3 млрд руб. должны были перейти в РФРИТ (см. “Ъ” от 18 февраля). Но в июне Минфин затормозил передачу средств «Росинфокоминвеста» в РФРИТ, писали «Ведомости».

Продюсер крупной игровой студии считает инициативу «Ростеха» логичной. «Структурам госкорпорации уже сейчас требуется собственный графический движок, например, для визуализации производимого оборудования и создания 3D-макетов в машиностроении. Технически взять такой движок и доработать его под потребности разработчиков игр — это вполне решаемая техническая задача, если правильно задать базовую архитектуру и логику»,— подчеркивает он. Впрочем, собеседник добавляет, что эта инициатива выходит за пределы создания одного только программного обеспечения и «больше напоминает создание целой отрасли 3D-визуализации с нуля».

Никита Королев