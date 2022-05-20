Видеоигры вышли на новый уровень

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Как выяснил “Ъ”, администрация президента (АП) провела закрытую встречу с российскими разработчиками видеоигр, чтобы обсудить поддержку рынка. По словам участников мероприятия, главным риском они считают потерю зарубежных площадок для дистрибуции игр, а необходимым направлением развития — создание российского движка. Для решения первой задачи разработчики просят содействия в выходе на китайский рынок. Однако для этого требуется не только административная поддержка, но и серьезное улучшение качества российских продуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

По словам источников “Ъ” на рынке игровой разработки и в правительстве, 18 мая на Российском интернет-форуме АП провела закрытую встречу с разработчиками видеоигр. Присутствовали замначальника управления АП по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Алексей Волоскович и 23 участника отрасли, в том числе представители «Сбера» (там не ответили на запрос “Ъ”) и VK (там отказались от комментариев).

Собеседник “Ъ”, участвовавший во встрече, подчеркнул, что там были не топ-менеджеры и владельцы компаний, а непосредственно разработчики и продюсеры: «В АП хотели понять, насколько реально все плохо». По его словам, участники сразу обозначили две ключевые проблемы: трудности с доступом к площадкам дистрибуции мобильных (AppStore, GooglePlay) и компьютерных игр (Steam) и перспективу остаться без доступа к необходимому программному обеспечению, а именно игровым движкам (средство разработки видеоигр): «В основном разработка идет на Unreal Engine и Unity, которые подконтрольны американским компаниям». Источник “Ъ” добавил, что есть идея разработать российский движок, однако ее реализация «обойдется в миллиарды рублей» и потребует «два-три года».

Еще одной темой обсуждения стала перспектива работы российских игровых компаний на китайском рынке. «Там есть деньги, и он может компенсировать западный. Но китайский рынок крайне зарегулирован, и войти туда без административной помощи государства не выйдет»,— пояснил “Ъ” один из участников встречи. Эту информацию подтвердил другой представитель отрасли, который был на мероприятии. «Обсуждалась идея создать в России одного или нескольких паблишеров (издатель видеоигр.— “Ъ”), через которых российские разработчики смогли бы попадать на китайский рынок»,— уточнил он.

По словам собеседника “Ъ”, почти все участники «в целом согласились, что отрасли будет полезна помощь государства». Более того, отмечает он, поднимался в целом вопрос «восприятия разработчиков игр российской общественностью» (например, видеоигры неоднократно критиковала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина). Один из выступающих подчеркнул, что «из-за позиции ряда общественных деятелей у отрасли сложился крайне негативный имидж», который нужно исправлять.

По данным My.Games (входит в VK), по итогам 2021 года объем российского рынка видеоигр составил 177,4 млрд руб. При этом, согласно данным аналитической компании NewZoo, объем рынка видеоигр в Юго-Восточной Азии по итогам прошлого года превысил $88 млрд.

Основатель портала rawg.io Гаджи Махтиев подтверждает, что российская игровая индустрия рискует остаться без средств разработки: «Пока доступ к Unreal Engine и Unity есть, но если он пропадет, то разрабатывать игры можно будет только на Open Source движках, которые намного слабее по функционалу. А создание нового игрового движка — это огромная, долгая и дорогая работа. Это почти то же самое, что создать с нуля хороший аналог AppleStore».

При этом эксперт считает, что выход отечественных разработчиков игр на китайский рынок практически невозможен. «Он в десятки раз больше российского, и уровень качества продуктов там на порядок выше,— поясняет господин Махтиев.— Проще говоря, у китайских разработчиков есть опыт создания AAA-продуктов (игры высокого качества.— “Ъ”), а у российских компаний таких навыков нет. Чтобы зайти на этот рынок, нужно для начала обладать соизмеримыми компетенциями и навыками, одной административной поддержки тут не хватит».

Никита Королев