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Вдогонку за «цифрой»

Кремль требует от Белого дома успехов в новых технологиях

Кремль требует от правительства повторения успехов цифровизации — но уже в области технологического развития. В понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент Владимир Путин признал, что пока оно не особенно успешно, и поручил пересмотреть планы внедрения «сквозных» технологий. Правительство готово удвоить бюджетные ассигнования на эти цели, обсудить с регионами налоговые льготы, назначить в каждом министерстве «технологического» замминистра по аналогии с «цифровым» и принять концепцию технологического развития РФ до 2030 года. Банк России, в свою очередь, намерен разработать правила определения «технокомпаний» для упрощения их работы на финансовом рынке и уточнения условий доступа к целевой господдержке.

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Фото: пресс-служба президента РФ

В понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин поручил перезапустить работу по развитию в РФ «сквозных» технологий (искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей, квантовые технологии и др.). Пока ее нельзя признать особенно успешной, посетовал он, раскритиковав «Ростех» за «скромные результаты» в области 5G и «интернета вещей» — но отметив прогресс Сбербанка в области искусственного интеллекта, РЖД в квантовых коммуникациях и «Росатома» — в композиционных материалах.

  • Ответственность за высокие технологии и теперь может быть распределена между вице-премьерами (уже курируют нацпроекты и федеральные округа), а «особый контроль» темы поручен премьер-министру Михаилу Мишустину.
  • Правительству необходимо будет актуализировать и стратегии цифровой трансформации, при этом на заседании совета прямо говорилось — речь идет о пересмотре стратегических документов, одобренных президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию всего год назад: в них придется учесть условия санкционных ограничений.

Этот пересмотр потребует увеличения бюджетных ассигнований на обеспечение «технологического суверенитета»: первый вице-премьер Андрей Белоусов в понедельник признал, что «результат прямо зависит от того объема ресурсов, которые компания-лидер инвестирует в развитие технологий». По его оценке, необходимое бюджетное финансирование «дорожных карт» внедрения сквозных технологий в 2023–2025 годах составляет не менее 100 млрд руб., сейчас на них предусмотрено чуть менее 55 млрд руб., а по паспортам должно быть выделено 195 млрд руб.

Условием расширения госфинансирования чиновник назвал частные инвестиции компаний-лидеров в объеме не менее бюджетного.

По его словам, вопрос уже проговаривался с главой Минфина Антоном Силуановым и возражений не возникло: «часть из этих средств предусмотрена в бюджете, по другим направлениям требуется перераспределение». Вопрос же налоговых льгот для высокотехнологичных частных компаний еще потребует консультации с субъектами РФ, сказал первый вице-премьер.

Какие успехи показали ведомства в цифровизации

Говоря о «сквозных проектах» (совместного финансирования разработки и внедрения технологических решений государством и крупными компаниями), господин Белоусов также сообщил о планах по их переформатированию — пересмотру соглашений с компаниями-лидерами ради возможности конкурентного присоединения новых участников — консорциумов и отдельных компаний. Свести все эти планы господин Белоусов предложил в верхнеуровневом стратегическом документе — концепции технологического развития до 2030 года. Для координации этой работы в министерствах по аналогии с «цифровыми» замминистра могут появиться заместители «по научно-технологической трансформации».

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, ЦБ также готов поддержать сектор — упростив доступ некрупных технологичных компаний к площадке «сектор роста» на Мосбирже для привлечения инвестиций и разработав по аналогии с ESG таксономию, облегчающую работу с сектором банков и инвесторов и его «целевую» господдержку.

Венера Петрова, Олег Сапожков

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