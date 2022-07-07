Государство поддержит отечественных движкостроителей

Минцифры и депутаты Госдумы обсуждают с российскими IT-компаниями, в частности VK, господдержку разработки отечественного игрового движка. Проект могут профинансировать через грантовую программу Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Эксперты называют проект дорогим, но технически возможным. Проблема в том, что вокруг популярных движков сложилась обширная экосистема программных продуктов, воссоздание которых, по словам участников рынка, потребует «миллиарды рублей на протяжении долгих лет». Кроме того, для нового движка нужно адаптировать видеокарты официально покинувших Россию производителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Источник “Ъ”, близкий к правительству, рассказал, что ряд крупных игроков российского IT-рынка, в том числе VK, обсуждает с Минцифры перспективы разработки отечественного игрового движка (средство разработки видеоигр) и возможность выделения на него государственного финансирования. В Минцифры “Ъ” подтвердили, что «обсуждают с профильными игроками рынка вопрос господдержки в части создания собственного игрового движка и ее релевантные формы». По данным “Ъ”, вопрос курирует замминистра Максим Паршин. В VK не стали комментировать ситуацию.

По словам источника “Ъ”, близкого к обсуждению новой инициативы, пока оценить проект сложно: «Планируем собрать разработчиков и в перспективе получить от них приблизительное техническое задание, чтобы понять объем работ и сроки». Собеседник, близкий к правительству, добавляет, что рассматривается возможность использования механизма грантовой поддержки РФРИТ. В фонде говорят, что пока заявки на поддержку подобного проекта не поступали.

Заместитель гендиректора «Иннотеха» Дина Гайзатуллина подтверждает, что господдержку на разработку движка «при грамотном подходе к оформлению документации и учете требований конкурса на грант» можно получить у РФРИТ и аналогичных фондов. «Грант РФРИТа "на разработку отечественного IT-решения" обычно составляет 20–500 млн руб., но может достигать и 6 млрд руб. для особо значимых проектов. Для его получения необходимо доказать соответствие решения приоритетным направлениям поддержки, среди которых есть и игровые сервисы»,— уточняет эксперт.

Впервые вопрос о необходимости разработки российского движка был поднят 18 мая на закрытой встрече чиновников администрации президента (АП) с представителями игровой индустрии. Участники рынка говорили, что сейчас разработка ведется на зарубежных Unreal Engine и Unity, доступ к которым может быть ограничен (см. “Ъ” от 20 мая).

Идея получила поддержку в Госдуме: 28 июня депутат Антон Горелкин написал в своем телеграм-канале, что направил в Минцифры предложение обсудить с рынком механизмы создания движка. Разумной ее считают и в подконтрольном государству «Ростелекоме», где называют разработку игрового движка «важной и актуальной задачей».

Продюсер крупной игровой студии признает, что «создать собственный движок возможно, хотя это долго и дорого». Главная проблема, уточняет собеседник “Ъ”, в том, что вокруг Unity и Unreal за длительный период их существования выстроилась экосистема из готовых логических блоков (графические и звуковые ядра, файловая система), ассетов (это, например, готовые модели игровых предметов) и плагинов (позволяют интегрировать стороннее ПО в средства разработки). «В новом проекте всего этого не будет, так что главный вопрос к правительству: готово ли оно вкладывать миллиарды рублей на протяжении долгих лет в развитие и совершенствование экосистемы?» — подчеркивает источник “Ъ”.

Директор по развитию веб-технологий Artezio Сергей Матусевич добавляет, что необходимо обеспечить обучение специалистов, которые будут работать с движком: «И тут возникает очень важный момент, который авторы подобных проектов не учитывают,— какое число разработчиков захочет специализироваться на новом инструментарии? Ценность разработчиков, например, на Unreal Engine на рынке высокая, проектов на нем много». Кроме того, игровые движки нуждаются в поддержке производителей видеокарт, которые оптимизируют их работу, отмечает эксперт. Пока далеко не очевидно, что Nvidia или AMD захотят адаптировать свои продукты к новому российскому инструменту.

Никита Королев