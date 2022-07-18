Шлет ей, шлет ЕС за пакетом пакет

Санкции против России — это надолго, причем список ограничительных мер будет постоянно расширяться. В этом заверили участники состоявшегося в понедельник заседания глав МИДов стран—членов ЕС. При этом некоторые министры признали тот факт, что европейская солидарность все-таки небезгранична. Как рассказал глава МИД Австрии Александр Шалленберг, отказ от российского газа сейчас на уровне ЕС не обсуждается, и «тут все должны быть реалистами, даже если это эмоционально неприятно». Особую позицию продолжает занимать, по крайней мере на уровне риторики, Венгрия. В Будапеште уверены: ЕС нужно сосредоточиться не на расширении санкций, а на поиске путей урегулирования ситуации на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Фото: Virginia Mayo / AP Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Фото: Virginia Mayo / AP

Главной целью состоявшегося в Брюсселе заседания было рассмотрение новых санкционных инициатив, подготовленных Еврокомиссией. Напомним, предложения высшего органа исполнительной власти ЕС включают в себя запрет на импорт российского золота (за исключением ювелирных украшений), а также усиление контроля за экспортом продукции и технологий военного и двойного назначения (см. “Ъ” от 16 июля). Предыдущий, шестой пакет санкций был одобрен 3 июня. Нынешние предложения в Брюсселе называют «пакетом 6+».

Этим европейские дипломаты отграничиваться не собираются. Как заявил по прибытии на встречу глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн, речь идет также и о расширении черных списков: «Думаю, мы подготовили все, что касается этих санкций. Знаю, что санкции не изменят мир. Но думаю, что мы должны продолжать курс, который взяли. Речь снова идет о людях, политиках, в первую очередь из России, но также о коллаборационистах с Украины. Речь также идет о некоторых юридических лицах». Ближе к вечеру венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто рассказал: «В санкционный список ЕС будут добавлены еще 48 человек и девять организаций, в том числе один российский вице-премьер (его имя министр не назвал.— “Ъ”), политические лидеры нескольких регионов и Сбербанк».

Поясняя перед началом заседания необходимость дальнейшего усиления давления, заместитель главы МИД Швеции Роберт Ридберг отметил: «Ежедневно поступают сообщения о все новых и новых преступлениях России».

А румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску рассказал: «Иногда я слышу голоса в Румынии, да и в других странах, которые продвигают — намеренно или нет — тезисы российской пропаганды. Эти люди задают вопрос: “Почему вы помогаете Украине и украинцам, вместо того чтобы помогать румынам?” Мой ответ предельно ясен: если Украина потерпит поражение, то и безопасность Румынии, румынских граждан и всего евро-атлантического сообщества окажется под угрозой».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба с этим тезисом не мог не согласиться. В понедельник он также принял участие в министерском заседании — правда, по видеосвязи. В частности, он назвал санкции против России «серьезным прорывом» и призвал продолжить вводить ограничительные меры. По словам министра, европейцы не должны уменьшать давление на Москву, соглашаясь на те или иные уступки ей. «Это никогда не срабатывало. Это ловушка»,— сказал он. «Я уверен, что в ближайшие недели будет звучать еще больше прокремлевских голосов, подталкивающих общественное мнение к тому, чтобы дать Путину (президент РФ Владимир Путин.— “Ъ”) то, что он хочет, чтобы он оставил Европу в покое,— отметил Дмитрий Кулеба.— Мы должны активно противостоять этим нарративам».

Это предупреждение было неслучайным. В ЕС действительно нет единства по поводу того, как далеко стоит заходить в санкционном давлении. Наличие разных точек зрения признал, например, глава МИД Австрии Александр Шалленберг. Перед началом заседания он заявил журналистам: в Вене с самого начала говорили, что санкции должны затрагивать Россию, но не возвращаться в ЕС «словно бумеранг». «Ключевое слово — газ. Раньше велась жесткая дискуссия о том, что мы должны перестать получать газ (из России.— “Ъ”), и мы, как и ряд других стран ЕС, четко сказали: это не обсуждается, потому что это сильно затронуло бы нас. Тут мы должны быть реалистами, даже если это неприятно в эмоциональном плане»,— пояснил министр.

С заявлением же, в наибольшей степени выбивающимся из общего хора, выступил Петер Сийярто. На своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) он возмутился: «Военная ситуация (на Украине.— “Ъ”) ухудшается, но вместо установления мира Брюссель занят очередным пакетом санкций».

«Мир — единственное решение, позволяющее в дальнейшем предотвратить совершенно бессмысленные человеческие жертвы, ликвидировать проблему военной инфляции, преодолеть полную неопределенность энергоснабжения и устранить трудности с поставками продовольствия»,— добавил господин Сийярто. На прошлой неделе премьер Венгрии в эфире радио Kossuth констатировал: «Санкционная политика не оправдала возложенных на нее надежд, а имела эффект, обратный тому, что планировалось... Должен сказать, что сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу. Но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, и поэтому она сейчас везде задыхается».

В итоге представители Будапешта результатами встречи остались довольны. Никаких ограничений на транспортировку энергоносителей, как особо подчеркнул Питер Сийярто, согласовано не было. «Мы очень настойчиво давали понять, что если бы Газпромбанк был включен в санкционный список, то Венгрия не смогла бы его поддержать, поэтому в предложении по санкциям, которое уже поступило к нам, Газпромбанк не фигурирует, как не фигурируют и никакие ограничения на транспортировку энергоносителей»,— сказал министр.

Переубедить сторонников мягкой линии в отношении Москвы в понедельник пытался не только Дмитрий Кулеба, но и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В частности, до начала заседания он отверг утверждения о том, что цены на нефть выросли из-за санкций ЕС: «Посмотрите на графики. Цены сейчас на том же уровне, что и были до войны. В феврале, с началом войны, они подскочили вверх, а когда мы приняли запрет (на импорт нефти и нефтепродуктов.— “Ъ”) — начали снижаться. Как кто-то может говорить, что запрет привел к повышению цен? У них, что ли, нет глаз?» А на итоговой пресс-конференции господин Боррель вновь вернулся к этой теме, причем максимально наглядно — продемонстрировал журналистам распечатанную бумажку с графиком цены на нефть. «Глядя на этот график, никто не может говорить, что запрет (на импорт нефти со стороны ЕС.— “Ъ”) спровоцировал повышение цен. Многие люди говорят какие-то вещи, не приводя доказательств»,— не переставал возмущаться глава европейской дипломатии.

В целом все его выступления в понедельник были пронизаны одной и той же мыслью.

«Мы должны продолжать применять санкции. Мы должны иметь стратегическое терпение, стратегическую устойчивость. Это не закончится за день, неделю, месяц, мы должны продолжать применять их каждый день, искать лазейки, закрывать их. Это наша работа»,— заявил утром Жозеп Боррель.

А на вечерней пресс-конференции повторил: «Санкции работают. Российская экономика серьезно пострадала. Конечно, это не остановит за одну ночь войну. Но у России возникнет много экономических проблем». Тому, что санкции «однозначно работают», так как «сильно бьют по Владимиру Путину и его сообщникам», господин Боррель, кстати, посвятил и большую статью, которая была опубликована на сайте внешнеполитической службы ЕС в прошлую субботу. «Война будет долгой, испытание на прочность будет продолжаться. У нас нет другого выбора»,— писал он там.

В то время как вопрос об ужесточении санкций вызывает в ЕС все более бурные дискуссии, разногласий по поводу оказания помощи Украине куда меньше. Перед началом заседания глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис напомнил журналистам: «Пока жители Брюсселя разъезжаются на каникулы, самое время напомнить: у российских войск нет планов отдохнуть от атак на Украину». В связи с этим министр заявил о важности продолжения поставок Киеву вооружений, которые, по его словам, уже помогли вооруженным силам Украины «вернуть контроль над островом Змеиный» и, «возможно, позволят возобновить отгрузку зерна в порту Одессы».

В результате министры единогласно согласовали передачу Киеву пятого транша военной помощи в размере €500 млн. Таким образом, в общей сложности на эти цели Брюссель уже выделил €2,5 млрд. И останавливаться, похоже, не собирается.

Павел Тарасенко