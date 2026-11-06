Ломоносов в Марбурге

190 лет назад, 6 ноября 1736 года, в немецкий университетский город Марбург прибыли трое молодых людей из России. Все трое были отправлены за государственный счет изучать науки, необходимые для развития горного дела. Старшему, Михаилу Ломоносову, было почти 25 лет. Еще шесть лет назад он был поморским простолюдином, не имевшим практически никаких шансов получить высшее образование. Теперь ему предстояло учиться у одного из знаменитейших европейских философов — Христиана Вольфа.