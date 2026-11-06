В Финляндии приостановили конфискацию российских активов

Финский суд с 2024 года постановил конфисковать Российский центр науки и культуры в Хельсинки, а также четыре принадлежащих россиянам здания на Аландских островах и еще десятки объектов стоимостью более €40 млн. Это решение последовало за постановлением гаагского суда, который обязал Россию выплатить «Нафтогазу» около €4,6 млрд компенсации за арест ее активов в Крыму в 2014 году.