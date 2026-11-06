В Финляндии приостановили конфискацию российских активов
Апелляционный суд Хельсинки постановил прекратить конфискацию российских активов в стране по искам украинской компании «Нафтогаз». Решение не распространяется на уже арестованные активы общей суммой свыше €40 млн, а касается только тех процедур, которые уже запущены, но не завершены, сообщает газета Helsingin Sanomat.
Исполнительные производства будут приостановлены до рассмотрения апелляционной жалобы (дата не уточняется) по существу или до отдельного судебного распоряжения. В основу решения легло постановление апелляционного суда в Гааге: он посчитал, что финский арбитражный трибунал «не имел юрисдикции в отношении значительной части средств, за которые Российская Федерация была обязана выплатить компенсацию».
Финский суд с 2024 года постановил конфисковать Российский центр науки и культуры в Хельсинки, а также четыре принадлежащих россиянам здания на Аландских островах и еще десятки объектов стоимостью более €40 млн. Это решение последовало за постановлением гаагского суда, который обязал Россию выплатить «Нафтогазу» около €4,6 млрд компенсации за арест ее активов в Крыму в 2014 году.