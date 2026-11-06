«Преступников взяли с поличным перед матчем»
Владимир Осипов — о диверсиях на футбольных полях
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Далеко не всегда диверсии в спорте планируют для того, чтобы привлечь внимание или кому-то навредить. На исходе XX века преступный синдикат из Малайзии нашел путь к большим нелегальным заработкам на футбольных ставках. По правилам азиатского беттингового рынка, если матч прерывался после перерыва, результат на момент остановки считался окончательным. То есть, если сделать ставку в конце первого тайма, а во втором игру остановят, то выигрыш будет совершенно легальным.
Как устроить форс-мажор, причем на английских стадионах, преступники придумали быстро: они решили выключать свет на футбольных аренах. Прокол случился на стадионе «Чарльтон Атлетик», где за 20 тыс. фунтов был подкуплен начальник охраны. Сначала блюститель порядка все сделал, как планировалось, и пустил на арену электрика, который установил в щиток устройство дистанционного отключения. Но потом охранник привлек к работе своего помощника, и тот сдал начальника полиции.
Преступников взяли с поличным перед матчем «Чарльтон»—«Ливерпуль». У них нашли по тем временам самое современное оборудование. Причем выяснилось, что эта акция не первая: малазийцы уже провернули нечто подобное в противостояниях «Вест Хэм»—«Кристал Пэлас», «Уимблдон»—«Арсенал» и планировали остановить еще восемь матчей английского футбольного чемпионата.
Все, кого полиции тогда удалось задержать, получили реальные тюремные сроки. Причем глава службы безопасности стадиона проходил по делу свидетелем, но от ответственности все равно не ушел: ему дали срок за предательство интересов клуба — 18 месяцев тюрьмы.