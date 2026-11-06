«Преступников взяли с поличным перед матчем»

Далеко не всегда диверсии в спорте планируют для того, чтобы привлечь внимание или кому-то навредить. На исходе XX века преступный синдикат из Малайзии нашел путь к большим нелегальным заработкам на футбольных ставках. По правилам азиатского беттингового рынка, если матч прерывался после перерыва, результат на момент остановки считался окончательным. То есть, если сделать ставку в конце первого тайма, а во втором игру остановят, то выигрыш будет совершенно легальным.