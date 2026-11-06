Кристалл-чемпион

Еще в середине XIX века лорд Кельвин обнаружил, что медная проволока, используемая в производстве кабелей, значительно отличается от других материалов по проводимости. Он настаивал на том, чтобы трансатлантические кабели изготавливались из высокопроводящей меди — химически чистого металла, способного передавать ток с гораздо меньшими потерями, чем в обычной, более или менее нечистой, меди.