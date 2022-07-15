Пять морозят, 22 не холодятся

Европейская комиссия намерена расширять практику заморозки российских активов в странах ЕС, а также рассматривает возможности для последующей конфискации этих средств и направления их на восстановление Украины. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, при этом выразив недовольство тем, что пока активность проявляют только пять из 27 стран ЕС. В Брюсселе отмечают, что возможность избежать конфискации средств у руководства РФ только одна — добровольно согласиться восстановить Украину. В Москве между тем заморозку активов называют не иначе как «одной из величайших краж в истории».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дидье Рейндерс

Фото: Johanna Geron / AP Дидье Рейндерс

Фото: Johanna Geron / AP

Пятничное заседание рабочей группы ЕС по вопросам заморозки российских и белорусских активов анонсировал ранее на этой неделе еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Нынешняя ситуация устраивает Брюссель далеко не в полной мере. «Я попросил страны Евросоюза предоставить нам больше информации о путях заморозки активов во всех странах ЕС, поскольку до настоящего момента мы имеем €13,8 млрд замороженных активов (РФ и Белоруссии.— “Ъ”), включая €12,6 млрд в пяти странах ЕС. То есть надо расширять эту практику на все страны»,— заявил 12 июля еврокомиссар Рейндерс.

А выступая в Гааге 14 июля, он изложил условие для разблокировки замороженных активов Центробанка РФ.

«Идея в том, чтобы попросить Россию участвовать в восстановлении (Украины.— “Ъ”). Если же нет, то, вероятно, мы продолжим держать замороженными средства Банка России»,— сказал еврокомиссар.

Напомним, что, по оценкам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на восстановление Украины потребуется не менее $750 млрд. Пока же усилиями всех стран мира удалось заморозить российских активов примерно на половину от этой суммы. По данным Минфина США на конец июня, речь идет примерно о $330 млрд. Из них $300 млрд — это активы Центробанка РФ, а остальные средства принадлежат частным российским лицам и компаниям.

При этом сейчас речь в Евросоюзе идет не о конфискации, а именно о заморозке средств физических и юридических лиц — формально они все же принадлежат своим прежним владельцам. Директиву о конфискации ЕС, однако, должен будет рассмотреть в октябре. Эти средства, по словам Дидье Рейндерса, также можно будет «передавать в фонд поддержки восстановления Украины».

Особую позицию по этому вопросу занимает Швейцария, которая не входит в Евросоюз и не подчиняется его структурам. С одной стороны, швейцарский Государственный секретариат по экономике сообщил, что по состоянию на 7 июля Берн заморозил средства на $6,8 млрд и 15 объектов недвижимости. Однако передавать их Украине власти страны не спешат. Об этом президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил на конференции по восстановлению Украины, которая проходила 4–5 июля в городе Лугано. «Принятие подобного решения создало бы прецедент, который мог бы использоваться и в других спорных ситуациях, подрывая основы либерального порядка»,— пояснил он, призвав «подходить к рассмотрению данного вопроса с максимальной осторожностью».

В Москве заморозку активов и угрозу их конфискации комментируют, не выбирая дипломатичных выражений. Так, например, в интервью «РИА Новости» заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов ранее заявил:

«Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории. И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры. Это все равно что поручить лисе сторожить курятник». По словам силовика, сейчас Запад рушит Бреттон-Вудскую систему и «задача всего мирового сообщества — сделать так, чтобы это крушение прошло с минимальными потерями, а не привело к новой мировой войне». А президент РФ Владимир Путин отмечал в связи с этим:

«Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом».

Столь же резко в российском руководстве комментируют все новые санкционные инициативы Запада. Как раз в пятницу Еврокомиссия представила свои предложения по очередным ограничительным мерам в отношении России. На министерском уровне их должны рассмотреть совсем скоро — на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС 18 июля. Затем слово останется за главами государств и правительств. «Сегодняшнее предложение представит новый запрет на импорт российского золота и усилит контроль за экспортом продукции и технологий военного и двойного назначения. Пакет также разъясняет, что санкции ЕС ни в какой мере не направлены на ограничение российской торговли сельскохозяйственными продуктами с другими странами. Мы также предлагаем продлить действие (всех.— “Ъ”) санкций (против РФ.— “Ъ”) до января 2023 года»,— рассказала в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил: список российских физических и юридических лиц, подпадающих под санкции, скоро станет больше. «В дополнение к этим мерам я также предложу Совету ЕС дополнительные списки физических лиц и организаций, активы которых будут заморожены, а возможности путешествовать — ограничены»,— сказал он журналистам.

По мнению программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, разработать правовой механизм, согласно которому российские средства будут не просто замораживаться, а изыматься, Евросоюзу несложно. «Подобный правовой механизм уже существует в Канаде. В США идет его разработка,— сказал эксперт “Ъ”.— Скорее всего, механизм конфискации в седьмом пакете санкций не появится. Для самих стран ЕС это создает риски. Вопросы могут возникнуть и у инвесторов из стран, которые тоже рискуют завтра оказаться "по ту сторону баррикад". Тем не менее закрыть вопрос тоже не выйдет. Механизм рано или поздно появится».

Между тем, как отметил господин Тимофеев, у некоторых россиян вскоре может появиться возможность выйти из санкционного списка и спасти свои средства. «С юридической точки зрения ЕС заблокировал счета немалого числа россиян на весьма сомнительных основаниях. В суде ЕС пухнет папка с исками об оспаривании санкций. И некоторые из исков имеют шансы на успех. Поэтому "сомнительных" лучше исключить из списков до того, как решение об этом примет суд,— отметил эксперт.— С политической точки зрения подобный шаг покажет, что санкции обратимы, что миф об их "вечности" не имеет оснований». Собеседник “Ъ” предположил: «В Брюсселе могли понять, что санкции ударили по наиболее прозападной части политической элиты. То есть они лишь помогли российскому руководству консолидировать элиту. Не исключено, что ЕС попытается отыграть назад». Впрочем, резюмирует Иван Тимофеев, «вряд ли это вернет доверие со стороны данного сегмента российской элиты»: «Все понимают, что санкции можно вернуть в любой момент, а быть в подвешенном положении мало кому приятно. Тем более на фоне дискуссий о конфискации собственности».

Кирилл Кривошеев