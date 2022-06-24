О санкциях либо широко, либо ничего

«Дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции» и затрудняя экспорт российского зерна, Запад провоцирует развитие мирового продовольственного кризиса. В этом президент РФ Владимир Путин заверил в пятницу союзников по БРИКС. Заявления, звучавшие в эти же часы на других международных мероприятиях, были диаметрально противоположны по смыслу. Обсуждая кризис на встречах в рамках ЕС, G7 и международного форума в Берлине, представители стран Запада утверждали: Россия «берет весь мир в заложники» и заслуживает новых санкций. Правда, с дальнейшим усилением давления на Москву уже согласны не все: как заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, Будапешт «говорит миру "да" и "нет" дальнейшим санкциям».

После состоявшегося в четверг единогласного одобрения нового статуса Украины и Молдавии (они, напомним, стали кандидатами на вступление в ЕС) участники брюссельского саммита Евросоюза перешли к обсуждению более дискуссионных вопросов. В частности, новых санкций против России и проблем с соблюдением уже действующих ограничительных мер.

При прочтении итогового заявления, распространенного в пятницу вечером, не создается впечатления, что в рядах членов ЕС есть по этому поводу разные точки зрения. «Согласование шестого пакета санкций еще больше усилило давление на Россию... Работа над санкциями будет продолжена, включая усиление их исполнения и предотвращение обхода. Евросовет призывает все страны (в особенности страны—кандидаты в ЕС) присоединиться к действующим санкциям»,— говорится в документе.

Между тем в четверг вечером на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) премьер Венгрии Виктор Орбан, один из участников саммита, написал: «Сейчас нужен мир, а не новые санкции, потому что единственное противоядие от военной инфляции — это мир. Мы говорим миру "да" и говорим "нет" дальнейшим санкциям». Напомним, что Будапешт и ранее был последовательным противником жестких мер против Москвы и даже настоял на том, чтобы в шестом санкционном пакете была прописана оговорка: поставки российской нефти запрещаются лишь по морю, а вот по трубопроводу «Дружба» разрешены.

Теперь же в Европе начали говорить о новом санкционном пакете и об эмбарго на российский газ. Но в Венгрии заранее дали понять, что недовольны этой идеей.

«Если изначальное введение эмбарго на нефть означало для Европы выстрел в ногу, то эмбарго на газ практически будет равняться выстрелу в легкие. Не только Венгрия, но и вообще все страны Европы не смогут компенсировать огромное количество газа, которое поступает из России»,— заявила еще 20 июня в эфире телеканала М1 официальный представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи. А 23 июня советник премьера (и его однофамилец) Балаж Орбан сказал агентству Reuters: «В конце концов Европа окажется проигравшей стороной в этой войне из-за экономических проблем. Наша рекомендация — остановить процесс ввода санкций. Мы сейчас наблюдаем, что чем больше санкций мы вводим, тем в худшей форме мы находимся».

Тем временем на противоположном фланге в пятницу оказался премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий: он посетовал, что антироссийские санкции соблюдаются недостаточно хорошо. «Все наши действия в отношении России имеют цель разрыв военной спирали, разрушение военной машины. Сегодня мы говорим, с одной стороны, об эффективном соблюдении положений всех шести пакетов санкций, потому что тут появляются проблемы,— сказал он, прибыв на брюссельский саммит.— А также о разных новых решениях, о которых мы будем говорить в ближайшие недели, на них будем сконцентрированы».

Были у господина Моравецкого и поводы для гордости — например, за то, что Польша сохранила свою угольную промышленность, так необходимую в условиях отказа от российских углеводородов. «Сегодня мы будем поднимать вопросы, связанные с новым запуском угольной энергетики»,— заявил польский премьер, отметив, что сейчас «ясно видно, как такие страны, как Германия, Австрия и даже Нидерланды, на основании аварийных планов возвращаются к угольной энергетике». «Мы хотим увеличить добычу угля в стране. Это необходимо с точки зрения безопасности зимой и осенью»,— добавил Матеуш Моравецкий.

Позиция Варшавы настолько принципиальна, что она даже ставит условия другим партнерам по Евросоюзу — например, Германии.

Как заявила в пятницу министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, Варшава и Берлин готовы подписать соглашение о сотрудничестве в нефтеперерабатывающей отрасли, но польская сторона ждет, пока НПЗ в немецком Шведте не избавится от российского участия. «Наши ожидания — там нет Российской Федерации,— заявила Анна Москва.— Мы ждем немецкую сторону. Все в их руках. С логистической стороны мы готовы, все подсчитано и запланировано. Мы готовы подписать документ. Его содержание уже согласовано. Однако этот российский элемент должен исчезнуть с немецкой сцены».

Отношения с РФ обсуждали в пятницу еще на нескольких площадках — в частности, на международной конференции по продовольственной безопасности в Берлине, где собрались министры иностранных дел, а также сельского хозяйства и развития из примерно 40 стран. И здесь Германия вовсе не выглядела «адвокатом» России. Так, глава МИДа Анналена Бербок заявила собравшимся: РФ использует голод «как средство войны» и этим «берет весь мир в заложники». Министр имела в виду невозможность вывоза украинского зерна по морю, что вызвало рост цен на пшеницу во всем мире. В странах Запада в этом однозначно обвиняют Москву.

«В том, что Россия блокирует Украину и во многих случаях отказывается поставлять собственное зерно, нет никаких причин, кроме политических,— сказал на пресс-конференции с госпожой Бербок госсекретарь США Энтони Блинкен.— Мы должны активизировать усилия, направляемые ООН, чтобы положить конец блокированию Россией украинских продовольственных экспортных поставок через Черное море».

Ту же тему подняли главы МИДов стран G7, также собравшиеся в Берлине. В заявлении Министерства иностранных дел ФРГ по итогам встречи сказано: «Центральной темой стала вина России за обострение глобального продовольственного кризиса вследствие войны. Министры G7 четко обозначили, что война угрожает продовольственной безопасности, в том числе вследствие блокады Черного моря, бомбардировок зернохранилищ и портов, а также разрушения сельскохозяйственной инфраструктуры Украины». При этом, как сообщается, министры «отвергли ложный нарратив и дезинформацию России в отношении санкций»: «Все санкции G7 предусматривают исключения, чтобы российское продовольствие и сельскохозяйственная продукция могли попадать на мировой рынок».

Выступая после завершения встречи G7, Энтони Блинкен пояснил политику стран Запада, сказав: «Мы увеличиваем издержки для России для более быстрого прекращения войны на Украине путем беспрецедентных санкций и экспортных ограничений».

Он также заверил журналистов, что антироссийские санкции будут «кусаться сильнее и сильнее» и россияне «будут чувствовать это в повседневной жизни». Обсуждение темы продолжится совсем скоро уже на высшем уровне: в воскресенье также в Германии откроется саммит G7.

В свою очередь, президент России Владимир Путин в пятницу заверил, что «истерия вокруг вывоза зерна с Украины через черноморские порты раздувается искусственно». «У России есть понимание по украинскому зерну с ООН, но не хватает готовности Украины»,— добавил он, выступая на онлайн-саммите «БРИКС-плюс». В целом, по словам российского лидера, Запад цинично относится к глобальным продовольственным проблемам: «По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные". Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна».

«Кстати говоря,— добавил президент,— урожай у нас намечается хороший». После чего резюмировал, строя планы на поставки российского зерна на мировые рынки: «Бог даст, все будет нормально».

Кирилл Кривошеев, Павел Тарасенко