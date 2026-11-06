Обвал стоимости акций технологических компаний распространился из США в Азию
В ходе биржевых торгов южнокорейский фондовый индекс KOSPI упал на 8%, что стало рекордным дневным снижением с февраля. Максимальное падение с 2025 года показал и японский индекс Nikkei 225 — на 6%. Лидерами падения на азиатских биржах стали технологические компании: южнокорейский производитель чипов SK Hynix потерял 13,4%, Samsung — 6,35%, японская Softbank — 14,4%, тайваньская TSMC — 10,8%.
Падение этих котировок в Азии произошло после резкого снижения стоимости акций американских компаний высокотехнологичного сектора днем ранее — котировки Micron опустились на 10,6%, Nvidia — на 9,3%, Intel — на 10,3%.
Падение котировок технологического сектора связано с результатами промежуточных выборов в Конгресс США. Республиканская партия потерпела на них поражение, большинство в Конгрессе теперь будет у демократов. После прихода к власти Дональда Трампа в 2024 году республиканцы активно продвигали развитие ИИ-сектора, производство чипов и дата-центров, что привело к росту котировок компаний технологического сектора. Теперь же инвесторы опасаются, что демократы начнут сворачивать многие инициативы в отношении ИИ и усилят регулятивный контроль за этими компаниями.