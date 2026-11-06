Обвал стоимости акций технологических компаний распространился из США в Азию

Падение котировок технологического сектора связано с результатами промежуточных выборов в Конгресс США. Республиканская партия потерпела на них поражение, большинство в Конгрессе теперь будет у демократов. После прихода к власти Дональда Трампа в 2024 году республиканцы активно продвигали развитие ИИ-сектора, производство чипов и дата-центров, что привело к росту котировок компаний технологического сектора. Теперь же инвесторы опасаются, что демократы начнут сворачивать многие инициативы в отношении ИИ и усилят регулятивный контроль за этими компаниями.