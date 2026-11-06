Конгресс США вызвал главу Nvidia для дачи показаний по делу о шпионаже
Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США вызвал генерального директора американской корпорации Nvidia Дженсена Хуанга для дачи показаний в закрытом режиме. В письме комитета говорится, что причиной допроса являются контакты главы Nvidia с предпринимательницей Элис Хуанг, которая, по сообщениям СМИ, является шпионкой КНР. Господин Хуанг также должен будет дать показания о том, какие протоколы безопасности против иностранного шпионажа действуют в Nvidia.
В конце октября The New York Times (NYT) написала о «близких» отношениях Дженсена Хуанга и Элис Хуанг, которую подозревают в шпионаже на Китай. Она гражданка КНР и топ-менеджер сингапурской компании Megaspeed, занимающейся дата-центрами. По данным источников NYT, она помогала китайским властям получать доступ к новейшим чипам для искусственного интеллекта, экспорт которых из США в КНР запрещен. Также сообщалось, что разведка информировала об этих подозрениях президента США Дональда Трампа, но он решил ничего не предпринимать по этому поводу. В Nvidia заявили, что Дженсен Хуанг общался с Элис Хуанг лишь по вопросам бизнеса.