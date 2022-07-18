Украина це Корея

Бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предсказал сценарий дальнейшего противостояния на Украине, проведя аналогию с Корейской войной 1950–1953 годов. По прогнозу американского военного, активная фаза боевых действий завершится в течение четырех—шести месяцев, после чего стороны заключат перемирие и перейдут к «замороженному конфликту» по корейскому сценарию 70-летней давности. Опрошенные “Ъ” российские эксперты считают, что, несмотря на различия двух конфликтов, происшедших в разные исторические эпохи, между ними есть немало общего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По прогнозу адмирала Джеймса Ставридиса, активная фаза боевых действий завершится в течение четырех—шести месяцев, после чего стороны заключат перемирие, и ситуация перейдет в стадию «замороженного конфликта» по корейскому сценарию

Фото: FILIP SINGER / EPA / Vostock Photo По прогнозу адмирала Джеймса Ставридиса, активная фаза боевых действий завершится в течение четырех—шести месяцев, после чего стороны заключат перемирие, и ситуация перейдет в стадию «замороженного конфликта» по корейскому сценарию

Фото: FILIP SINGER / EPA / Vostock Photo

Громкое заявление о том, какие главные выводы можно сделать из неполных пяти месяцев противостояния на Украине после начала российской операции, а также по какому сценарию может развиваться конфликт, бывший главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис сделал в воскресенье в эфире американской радиостанции WABC.

Отвечая на вопросы ведущего Джона Катсиматидиса, отставной адмирал ВМС США выразил мнение о том, что на сегодняшний день «обе стороны увязли в конфликте».

«Украинцы сражаются очень сильно. Военные планы Путина оказались не особенно эффективными. Он получил немного территории после того, как начал конфликт. Как я это вижу, ситуация развивается в сторону того, как окончилась Корейская война. То есть дело идет к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся вражде, своего рода замороженному конфликту»,— предсказал Джеймс Ставридис.

«Ожидайте, что это произойдет в течение четырех—шести месяцев. Ни одна из сторон не сможет выдержать это намного дольше»,— резюмировал американский военный, который ушел в отставку в 2013 году после 37 лет службы, после чего стал одним из ведущих американских экспертов по вопросам внешней политики и международной безопасности.

Кроме того, Джеймс Ставридис рассматривался в качестве потенциального кандидата в вице-президенты в избирательной кампании Хиллари Клинтон на выборах 2016 года и как возможный госсекретарь в команде президента Дональда Трампа.

Корейская война, на которую ссылается Джеймс Ставридис, стала одним из самых масштабных противостояний второй половины XX века, проходившим в разгар холодной войны. Конфликт между КНДР и Республикой Корея, длившийся с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года, фактически стал опосредованной войной США и их союзников с Китаем и СССР. В состав северной коалиции входили вооруженные силы КНДР и «китайские народные добровольцы». СССР, который официально в войне не участвовал, оказывал им активную помощь, в первую очередь вооружением и военными инструкторами. На стороне Сеула в войне принимали участие США, Великобритания, Австралия и ряд других стран. К июню 1951 года сторонам стало ясно, что достичь военной победы невозможно и необходимы переговоры о перемирии. При этом даже во время переговоров боевые действия полностью не прекращались.

Прогноз Джеймса Ставридиса продолжил не утихающую в США дискуссию о том, как и когда может завершиться конфликт на Украине и в какой степени он изменит отношения России и Запада. Политики, дипломаты, военные, эксперты и СМИ демонстрируют значительный разброс оценок, однако сравнение Украины с Кореей, к которому прибегнул Джеймс Ставридис, в западном сообществе столь громко прозвучало впервые.

На продолжающуюся интернационализацию украинского конфликта (что роднит его с корейской войной) обратил внимание и глава МИД РФ Сергей Лавров в статье, опубликованной в понедельник в газете «Известия». Он назвал его актом «большой игры» в борьбе Запада против России. «Натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ (вооруженных сил Украины.— “Ъ”) и нацбатов непосредственно на земле»,— напомнил Сергей Лавров.

Опрошенные “Ъ” российские эксперты уверены: при несомненных различиях двух кризисов, происшедших в разные исторические эпохи, между корейским и украинским конфликтами просматриваются определенные параллели.

«Можно согласиться с выводом Джеймса Ставридиса, что после активной фазы боевых действий вполне может сложиться ситуация, когда в течение определенного времени некогда единое украинское государство окажется разделенным на две части, которые будут вести конфликт низкой интенсивности при поддержке внешних сил,— предположил в беседе с “Ъ” экс-посол России в Южной Корее, автор книги "Корейский тигр" Глеб Ивашенцов.— Так же как после корейской войны 70-летней давности за Севером и Югом стояли внешние игроки — СССР и Китай, с одной стороны, и США — с другой, за двумя частями Украины после достижения перемирия будут стоять ведущие мировые державы». Однако, добавил эксперт, «не следует забывать, что корейский конфликт так и остался незавершенным». «Между тем такой сценарий в случае с Украиной может не устроить ни Россию, ни Запад, которые не будут довольствоваться бессрочным статус-кво и после передышки возобновят борьбу, рассчитывая на победу»,— отметил собеседник “Ъ”.

«Заявление Джеймса Ставридиса, сравнившего кампанию на Украине с войной в Корее, напомнило, что и первая холодная война, и нынешняя холодная война оказались холодными лишь по названию. Они сопровождались кровопролитными и разрушительными конфликтами, несущими угрозу перерастания в полномасштабную мировую войну»,— заявил “Ъ” главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк. «Говоря о ситуации на Украине, американский адмирал подчеркнул, что в конфликте "увязли обе стороны". Действительно, надежды на быстрое разрешение украинского вопроса не оправдались. Однако свою несостоятельность продемонстрировал и триумфализм Киева и его западных союзников, рассчитывавших на военную победу над Россией. В этих условиях в чем-то можно согласиться с адмиралом Ставридисом. Перемирие, которое зафиксирует существование двух Украин — пророссийской и прозападной,— становится безальтернативным, со всеми атрибутами этого перемирия, вроде хорошо оборудованной демилитаризованной зоны и, несмотря на ее наличие, постоянными военными провокациями, ставящими это перемирие на грань срыва. Именно так уже 70 лет существуют две непримиримые Кореи»,— отметил Владимир Батюк.

«Высказывания Ставридиса, по всей видимости, говорят о растущем осознании на Западе невозможности нанести России военное поражение на Украине, что ранее называлось главной целью НАТО. Таким образом, публично признается, что западная стратегия в отношении России, применявшаяся на раннем этапе конфликта, потерпела неудачу»,— продолжил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, который на страницах “Ъ” еще до Джеймса Ставридиса провел параллели между конфликтами на Украине и на Корейском полуострове (см. “Ъ” от 20 июня).

По словам эксперта, западное военное планирование строилось исходя из ошибочных оценок в отношении российской оборонной промышленности, экономики и политики. Предполагалось, что под влиянием санкций и политического давления Россия утратит способность продолжать войну в течение считаных недель.

Соответственно, от ВСУ требовалось продержаться это время, обороняя превращенные в крепости города на востоке страны и укрепленные районы в Донбассе.

«Теперь ясно, что Россия может продолжать войну неопределенно долго, постепенно расширяя подконтрольную ей территорию на Украине. Единственный вариант действий, оставшийся у Запада и Украины,— замедление российского наступления и увеличение российских потерь путем поставок все новых видов оружия. Разговоры о будущем масштабном контрнаступлении являются пустыми и ведутся для поддержания духа граждан Украины»,— отметил Василий Кашин.

«В то же время и Россия не заинтересована в чрезмерном затягивании войны. Поэтому ее завершение путем перемирия без заключения политического договора, когда Россия реализует свою программу-минимум, весьма вероятно. Наиболее вероятным временем для этого будет осень—зима текущего года, когда издержки от продолжения войны будут максимально велики именно для Украины и Европы»,— резюмировал эксперт.

Сергей Строкань