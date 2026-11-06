Казахстан продлил запрет на вывоз бензина и дизеля до мая
Нефтепродукты, включая бензин и дизельное топливо, нельзя будет вывозить из Казахстана еще полгода. Запрет касается поставок во все страны и будет действовать с 22 ноября 2026 года до 22 мая 2027 года. Соответствующий приказ утвердило Минэнерго республики, документ опубликован в онлайн-банке нормативных правовых актов.
Ограничение распространяется на все виды транспорта. Исключение составляет вывоз «в топливных баках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, не более одного раза в сутки», передает ТАСС. Разрешены также вывоз авиатоплива для научно-исследовательских работ и лабораторных испытаний при договоренности с зарубежной компанией и гуманитарные поставки по решению правительства Казахстана.
Запрет на вывоз топлива действует в республике уже несколько лет, и его регулярно продлевают. Власти объясняли эту меру необходимостью обеспечить потребности внутреннего рынка, а также разницей в розничных ценах на топливо в Казахстане и соседних странах. Поскольку в республике топливо дешевле, возникали случаи контрабанды.