Казахстан продлил запрет на вывоз бензина и дизеля до мая

Запрет на вывоз топлива действует в республике уже несколько лет, и его регулярно продлевают. Власти объясняли эту меру необходимостью обеспечить потребности внутреннего рынка, а также разницей в розничных ценах на топливо в Казахстане и соседних странах. Поскольку в республике топливо дешевле, возникали случаи контрабанды.