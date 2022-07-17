Инвесторы выбирают реальный сектор

Возросшая активность инвесторов на долговом рынке коснулась не всех эмитентов. Так, МТС-банк отложил размещение нового выпуска облигаций. В самом банке объяснили решение «рыночный конъюнктурой», участники рынка говорят о низкой ставке и ограниченных лимитах на эмитента. Аналитики поясняют, что интерес инвесторов смещен в сторону реального сектора, компании которого при размещении облигаций дают премию по доходности.

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Несмотря на оживление в корпоративном сегменте долгового рынка (см. “Ъ” от 4 июля), интерес к облигациям банков остается избирательным. В конце минувшей недели МТС-банку пришлось отложить размещение трехлетнего выпуска бондов на 5 млрд руб. При этом после открытия книги заявок эмитент даже снизил ориентир купона с первоначальных 10,45% до 10,3% годовых, что соответствует доходности к погашению не более 10,71%. Как пояснили в кредитной организации, было принято решение о переносе сделки «с целью поиска оптимального момента для достижения более эффективной стоимости заимствований».

Вместе с тем другие эмитенты в последнее время довольно активно привлекали средства. С середины июня прошло более десяти крупных (больше 1 млрд руб.) подписок на долговые бумаги. Как минимум в двух случаях («Самолет», СИБУР) спрос в три-пять раз превысил предложение, а в половине случаев объем размещения оказался выше исходно заявленного на 20–50% (см. также “Ъ” от 14 июля).

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Перенос сбора книги заявок, особенно после его начала,— довольно редкое событие на долговом рынке, хотя и не исключительное. Были даже случаи, когда компания отказывалась от проведения биржевого размещения после завершения формирования книги заявок. Так год назад, в июле 2021 года, поступила Федеральная пассажирская компания, отменив техническое размещение четырехлетних облигаций. По большей части такие переносы бывают связаны с резким изменением ставок на рынке. В частности, в начале года Минфин перестал размещать гособлигации на фоне резкого подъема ставок на вторичном рынке из-за геополитической нестабильности (см. “Ъ” от 21 января). Но в данном случае ничего подобного не происходило.

По словам двух источников “Ъ” на финансовом рынке, МТС-банку просто не удалось собрать книгу заявок.

Вероятнее всего, банк не устроила ставка, которую предложили андеррайтеры, считает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров. Банк, по словам эксперта, традиционно ориентируется на внутреннюю трансфертную ставку группы. Видимо, она оказалась ниже тех условий, по которым рынок готов был купить долг банка, пояснил господин Майоров. При этом в обращении находится более короткий выпуск облигаций МТС-банка (с погашением в мае 2023 года) с сопоставимой доходностью к погашению — около 10,5% годовых.

Сейчас на долговом рынке сложилась серьезная конкуренция эмитентов за деньги инвесторов, а банковский сектор среди них далеко не самый популярный, добавляет инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов. Крупные банки (Сбербанк, ВТБ) находят спрос на свои облигации, однако они размещают бумаги преимущественно среди частных инвесторов, причем либо короткие (ВТБ), либо инвестиционные (Сбербанк, с привязкой дохода к стоимости базового актива). Чтобы вызвать интерес инвесторов к размещению в этом секторе, необходима серьезная премия, подчеркивает Суверов.

При этом у инвесторов существуют лимиты на одного эмитента или группу, а по словам Сергея Суверова, в последнее время размещалось уже достаточно много компаний, связанных с АФК «Система». В частности, в мае и июне мобильный оператор МТС (мажоритарным акционером является АФК «Система») разместил два четырехлетних выпуска по 10 млрд руб. На предстоящей неделе открывается книга заявок по облигациям «Биннофарм Групп» (также входит в холдинг АФК «Система»).

Но есть и другая версия. По мнению управляющего директора «Иволги Капитала» Дмитрия Александрова, основная причина переноса — ожидание продолжения агрессивного снижения ключевой ставки ЦБ. Так, заседание совета директоров Банка России запланировано на 22 июля, и многие эксперты ожидают снижения ставки на 0,5–1 п. п. с нынешних 9,5% годовых. Если решение ЦБ приведет к росту котировок на рынке облигаций, отмечает господин Александров, МТС-банк сможет относительно быстро вернуться к вопросу размещения бондов.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев, Ольга Шерункова