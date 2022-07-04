Компании вернулись на рынок

В июне на внутреннем долговом рынке резко выросло число размещений корпоративных облигаций: 47 выпусков на 116 млрд руб., 92% которых были публичными. Число эмитентов, которых устраивают уровни ставок, сложившиеся на рынке на фоне смягчающейся денежно-кредитной политики ЦБ, увеличивается. До конца лета, полагают эксперты, активность корпоративных заемщиков будет расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В июне, по данным Cbonds, эмитенты провели 47 размещений почти на 116 млрд руб. Месяцем ранее компании завершили только 19 размещений. Сумма была даже больше, 140 млрд руб., но половина объема пришлась на одно частное размещение СФО «Аурум» (почти 70 млрд руб.). В июне общее число публичных размещений выросло месяц к месяцу с 10 до 27 на общую сумму 107 млрд руб., что на 57% выше результата мая. При этом было заметно увеличение рыночных сделок, рассчитанных на широкий круг локальных инвесторов, отмечает глава департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Денис Леонов.

Основную активность, как и в мае, проявили компании реального сектора. По оценкам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, девять таких компаний провели 12 размещений, на которые пришлось в сумме 72,7% от рынка. Но увеличилась активность и финансовых компаний, которые еще недавно были представлены на рынке в основном структурированными облигациями Сбербанка. В июне более 20% всего объема размещений пришлось на семь выпусков семи финансовых эмитентов, среди которых были госкорпорации, МФО и лизинговые компании.

Возвращение на рынок МФО и лизинговых компаний, а также большего числа компаний второго эшелона стало возможным благодаря смягчению денежно-кредитной политики ЦБ. В начале июня регулятор уменьшил ключевую ставку на 150 б. п., до 9,5%, и не исключил дальнейшего снижения, что отразилось на ставках ОФЗ и корпоративных бумаг. К концу июня доходности среднесрочных и долгосрочных ОФЗ опустились до 8,5–8,9%, потеряв за месяц 90–130 базисных пунктов (б. п.).

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«Эмитенты, выжидавшие снижения ключевой ставки и стоимости заимствования, выходят на рынок по мере того, как доходность по займам приближается к целевым показателям, сравнимым с прошлогодними»,— отмечает директор по инвестиционно-банковским услугам и операциям на рынках капитала Росбанка Павел Винтин. По словам Дениса Леонова, благодаря улучшению рыночных условий эмитенты первого, а с июня уже и второго эшелона смогли рассчитывать на успешное размещение своих облигаций по приемлемым для них ставкам.

Падение ключевой ставки и ответное снижение доходностей на рынке ОФЗ оказали влияние и на предпочтения инвесторов, которые начали активнее скупать корпоративный долг.

«После роста цен ОФЗ и увеличения спредов настала очередь роста облигаций корпоративных эмитентов первого эшелона. Это в сочетании со снижением ключевой ставки придало уверенности и эмитентам, и андеррайтерам, чтобы разместить достаточные объемы облигаций на первичном рынке»,— поясняет инвестиционный директор «МКБ Инвестиции» Андрей Дюрягин.

За счет высокого спроса со стороны локальных инвесторов многие июньские размещения прошли с многократной переподпиской. По данным Александра Ермака, по шести выпускам четырех эмитентов первого эшелона (на которые приходится 50% всего объема размещений в июне) спрос в пять-шесть раз превышал объем предложения. В итоге ставки купонов в ходе сбора заявок снижались в пределах 35–55 б. п. от первоначальных ориентиров.

В ближайшие месяцы высокая активность эмитентов может сохраниться, даже несмотря на сезон летних отпусков, считают участники рынка. «Учитывая большой отложенный спрос, мы думаем, что сезонность в этом году будет ниже обычной и активность сохранится как минимум в июле с возможным небольшим снижением в августе»,— отмечает Андрей Дюрягин. Поддержку рынку будет оказывать дальнейшая денежно-кредитная политика ЦБ. Консенсус-прогноз рынка по ключевой ставке (снижение к концу года до уровня 8%), добавляет эксперт, также будет способствовать дальнейшему росту интереса инвесторов.

Виталий Гайдаев