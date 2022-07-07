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Коммерсантъ FM
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Доходности искривились до нормы

Ставки по длинным и коротким ОФЗ стабилизировались

Доходность самых коротких выпусков ОФЗ опустилась до минимума с начала года, вплотную приблизившись к 8% годовых. При этом доходности более долгосрочных выпусков превысили 9% годовых. Таким образом, кривая доходности вернулась к нормальному виду. Это свидетельствует о стабилизации ситуации на финансовом рынке и отсутствии ожиданий дальнейшего резкого сокращения ключевой ставки. На достигнутых уровнях вполне можно ожидать и выхода бумаг Минфина. Но участники рынка ожидают их появления на публичном рынке только к концу года, когда вырастет дефицит бюджета и придет срок больших погашений ОФЗ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Доходность самого короткого выпуска ОФЗ, с погашением 7 декабря, 6 июля опускалась до минимума за этот год — 8,14% годовых. С начала недели доходность снизилась на 30 б. п. Доходность более длинных выпусков с начала недели, наоборот, выросла на 4–21 б. п., до 8,5–9% годовых.

В итоге, как отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак, спреды между доходностью коротких и длинных ОФЗ выросли до 35–40 б. п., в то время как в конце июня они были почти нулевыми. «Достаточно жесткая позиция представителей ЦБ относительно природы дефляционных явлений и сохранение высокой неопределенности относительно дальнейшей инфляции стали основными причинами изменения движения ставок на рынке гособлигаций»,— отмечает господин Ермак.

Расширению спредов способствуют сдержанные ожидания инвесторов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Банка России. Опрошенные эксперты считают, что на ближайшем заседании 22 июля регулятор может снизить ключевую ставку на 50–100 б. п., до 8,5–9%. По мнению аналитика банка «Санкт-Петербург» Виктора Григорьева, ЦБ понизит ставку на 100 б. п. в июле и сентябре.

Во второй половине месяца снижение ставок может ускориться на фоне значительных погашений ОФЗ. По оценке Александра Ермака, 20 и 27 июля предстоит погашение двух выпусков на общую сумму 394 млрд руб. На фоне отсутствия первичного рынка по госбумагам и крайне ограниченного предложения со стороны корпоративных эмитентов это может оказать существенное давление на уровень ставок как на рынке ОФЗ, так и на рынке корпоративных облигаций первого эшелона.

В таких условиях игроки не исключают возвращения на первичный рынок Минфина, о чем на Петербургском международном экономическом форуме говорил министр Антон Силуанов. Тем более что условия уже лучше, чем были в феврале, когда проходили последние размещения рублевых госбумаг. «Последние размещения долгосрочных выпусков ОФЗ прошли с доходностью 9,4–9,6% годовых, в настоящее время эти выпуски торгуются с доходностью чуть выше 9% годовых»,— отмечает Александр Ермак.

Однако ключевую роль в возвращении Минфина на рынок будет играть потребность в финансировании дефицита бюджета. По оценке главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в этом году он может быть сопоставим с коронакризисным 2020 годом, когда дефицит превысил 4 трлн руб. «Основным источником финансирования станут средства ФНБ, но с учетом возвращения доходности ОФЗ на уровни до начала конфликта на Украине. Поэтому весьма вероятен выход Минфина на публичный рынок»,— отмечает господин Васильев.

Предложения новых выпусков ОФЗ на рынке ожидают в четвертом квартале. «С учетом профицита федерального бюджета в мае и относительно высокого уровня процентных ставок, который на дальнем конце кривой демонстрирует рост в последние дни, вряд ли стоит ждать выхода на первичный рынок заимствований государства в ближайшее время»,— отмечает господин Ермак.

Кроме того, в ноябре—декабре ожидаются погашения ОФЗ на сумму 526 млрд руб. По мнению Михаила Васильева, с учетом накопившегося отложенного спроса, структурного профицита ликвидности в банковской системе и дефицита инвестиционных инструментов в условиях закрытых внешних рынков Минфин без труда сможет занять за квартал 300–500 млрд руб.

Виталий Гайдаев

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