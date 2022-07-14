Зеленые с премией

Госкорпорация ВЭБ.РФ рискнула, несмотря на кризис, выйти на российский долговой рынок с зелеными облигациями. Инвесторы обычно и без того скептически относятся к таким бумагам и предпочитают их покупать с доходностью не ниже, чем у других выпусков эмитента. Однако в условиях дефицита предложения на долговом рынке госкорпорация даже увеличила объем привлечения с 30 до 50 млрд руб. Эксперты полагают, что инвесторы шли не за экологически чистыми облигациями, а за существенной премией по доходности ко вторичному рынку, которую обеспечил эмитент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

ВЭБ.РФ 14 июля закрыл книгу заявок по дебютному выпуску зеленых облигаций. Объем размещения был увеличен с 30 до 50 млрд руб. По данным Cbonds, финальная ставка купона оказалась на уровне 10,2% годовых, что соответствует эффективной доходности около 10,5% годовых. По оценкам участников долгового рынка, дюрация выпуска составила чуть больше четырех лет.

Сейчас на российском рынке обращается 22 выпуска зеленых облигаций на сумму 237 млрд руб., оценивает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

Их эмитентами выступали компании реального сектора, банки и российские регионы. Крупнейшие выпуски разместили РЖД (100 млрд руб.), город Москва (70 млрд руб.), Сбербанк (25 млрд руб.), «Атомэнергопром» и «Синара ТМ» (по 10 млрд руб.).

Однако аналитики сомневаются, что ажиотаж вокруг выпуска был связан с желанием инвестировать в ESG, хотя таких размещений и не было с прошлого года. По их мнению, дело в достаточно высокой доходности. Исходно бумаги предлагались с премией к торгуемым ОФЗ в 190 б. п., но в результате сбора книги она снизилась на 40 б. п. Как отмечает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Руслан Николенко, сейчас облигации ряда госкомпаний со схожей дюрацией торгуются с доходностью не выше 9,5% годовых. Причем среди них облигации «Газпрома», ОАО РЖД, ГТЛК, «Почты России», «Ростелекома». Поэтому, как отмечает господин Николенко, после размещения доходность, скорее всего, снизится.

Кроме того, повышенный интерес к качественному эмитенту может быть связан с общим дефицитом размещений (см. “Ъ” от 4 июля). В частности, Минфин ни разу с конца февраля не размещал ОФЗ, а размещения эмитентов первого эшелона пока еще редкость.

Как отмечает портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев, на вторичном рынке купить крупный объем долговых бумаг в первом эшелоне довольно проблематично, к тому же многие институциональные инвесторы предпочитают приобретать облигации на первичном размещении.

Кроме того, по его словам, облигации аналогичных эмитентов будут покупать «в ожидании заседания совета директоров Банка России на следующей неделе», на котором ожидается новое снижение ключевой ставки.

Тема зеленых облигаций прежде была популярна у западных институциональных инвесторов, у которых на эти выпуски открывались специальные лимиты, отметил инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. Для российских инвесторов зеленые облигации менее значимы как класс активов, им прежде всего важны кредитное качество эмитента, срок и доходность, отмечает он.

Чаще всего основной объем таких размещений уходит в сторону крупных институциональных инвесторов (НПФ, УК и т. д.), заметил Руслан Мустаев. «Если говорить о физических лицах, то интерес к таким облигациям возникает скорее у крупных индивидуальных инвесторов, которые хотят получить дополнительную доходность относительно депозитов»,— добавил он.

Вместе с тем для большей массы индивидуальных инвесторов такие эмитенты не особо интересны, так как ликвидность в них достаточно низкая.

Как отмечает Руслан Николенко, со временем выпуск зеленых бондов «скорее всего, осядет в портфелях пенсионных и страховых резервов и накоплений», где будет лежать до погашения. Кроме того, уточняет Руслан Мустаев, розничные инвесторы чаще смотрят в сторону более доходных облигаций второго, а то и третьего эшелона.

Ксения Куликова