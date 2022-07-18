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Коммерсантъ FM
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Ток не впрок

Российским промышленникам нужно все меньше мощности

Как и предполагал “Ъ”, в июне бизнес заметно снизил потребление электроэнергии. Промышленность в европейской части России и на Урале сократила объем покупки мощности на 4% год к году, до 57 ГВт. Из-за падения спроса финансовая нагрузка на бизнес вырастет, предупреждают аналитики: платеж в 54 млрд руб. в июне будет распределен на меньшее число потребителей. В июле спрос продолжает снижаться: показатель падает уже в 40 регионах страны. Все меньше потребляют, по данным источников “Ъ”, автопром, металлурги и нефтехимики.

Промышленность в июне заметно снизила объем покупки мощности электростанций. Пик потребления коммерческих потребителей (без учета населения) в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал, 80% потребления страны) упал на 4% год к году, до 56,8 ГВт. Показатель снизился впервые после начала военных действий на Украине: в феврале он упал на 4%, но в марте—мае увеличивался на 2–4% год к году, следует из данных «Администратора торговой системы» (АТС, структура «Совета рынка», регулятора энергорынков). Во второй ценовой зоне (Сибирь) пик потребления мощности стабильно растет (17,36 ГВт в июне).

Оптовые потребители покупают на энергорынке два товара — мощность (плата за готовность генкомпаний предоставить энергию) и электроэнергию (реально выработанные киловатт-часы). В 2021 году общий платеж за мощность составил около 817 млрд руб., за электроэнергию — 1,14 трлн руб.

Платеж за мощность — это фиксированная сумма для всего энергорынка, которая состоит в том числе из обязательных надбавок, в основном за строительство ТЭС, АЭС и ГЭС по механизму договоров поставки мощности (ДПМ). При падении спроса удельная цена мощности за 1 МВт увеличивается, поскольку фиксированный объем платежа распределяется на меньшее число потребителей. «Снижение пика потребления мощности ведет к росту цены и платежей предприятий и организаций за энергоснабжение. Эта негативная для экономики ситуация на энергорынке уже наблюдалась в пандемию, но для ее исправления так ничего и не было сделано»,— говорят в «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей электроэнергии).

В европейской части РФ и на Урале совокупный платеж за мощность в июне ожидается в размере 53,7 млрд руб., а в Сибири — 13,1 млрд руб., посчитал Максим Дякин из Vygon Consulting. По его оценкам, удельная цена мощности в европейской части вырастет пропорционально падению спроса (на 4%), а в Сибири — упадет на 3%. За весь 2022 год совокупный платеж за мощность для промышленности в европейской части РФ и на Урале составит примерно 705 млрд руб., в Сибири — 183 млрд руб.

В «Совете рынка» сказали “Ъ”, что колебания пика в указанном диапазоне являются «обычной ситуацией»: помесячные изменения потребления в первой ценовой зоне за январь—май находились в пределах от минус 3,6% до плюс 3,8% год к году. «Снижение пика потребления приводит к росту цены покупки мощности, но на окончательную цену значительно влияют и иные факторы, в том числе исполнение обязательств по поставке мощности»,— говорят в регуляторе. В Минэнерго “Ъ” не ответили.

В июле падение спроса в европейской части России и на Урале продолжается: фактическое общее потребление электроэнергии в регионе снизилось на 1,2%, до 30 млрд кВт•ч, согласно предварительным данным на сайте «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы). В Сибири спрос вырос на 4,6%, до 9,45 млрд кВт•ч. В целом по Единой энергосистеме России потребление увеличилось на 0,14%. Потребление снижают автопром, металлургические предприятия и нефтехимические компании, говорят источники “Ъ”.

Растет количество регионов, снижающих плановые объемы потребления: с начала месяца показатель упал уже в 42 регионах, следует из данных АТС. Среди лидеров падения Курская область (минус 20%), Татарстан (12%), Самарская (10%), Мурманская (8%), Свердловская (2%), Саратовская (6%), Челябинская (4%) области, по оценкам «СКМ Маркет Предиктор». Плановое потребление — объем электроэнергии, которую планируют купить потребители.

В «Совете рынка» отметили, что в июле в первой ценовой зоне наблюдается «незначительное снижение спроса» год к году, но спрос растет относительно предыдущего месяца. В регуляторе считают, что корректнее сравнивать период с начала года накопительным итогом: с 1 января по 15 июля текущего года полное плановое потребление в первой ценовой зоне выросло на 1,5% год к году, а во второй — на 2,6%.

В Совете производителей энергии (объединяет крупнейшие генкомпании) лишь сообщили, что следят за динамикой основных отраслевых показателей и параметров. Там считают, что «делать выводы необходимо не по отдельным цифрам, а по трендам в релевантном масштабе наблюдаемости».

Полина Смертина

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