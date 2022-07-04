Подключение дернет счетом

Правительство отменило льготное технологическое присоединение к электросетям для населения. В 2009 года плата удерживалась на уровне в 550 руб. за 15 кВт, теперь минимальная ставка — 3 тыс. руб. за 1 кВт, с 2024 года — 5 тыс. руб. Для льготников будет применяться сниженный тариф в 1 тыс. руб. за 1 кВт, то есть для них стоимость вырастет в 27 раз. Правительство повысило цены также для малого и среднего бизнеса, обязав его оплачивать расходы на строительство новых сетей. В Минэнерго и в «Россетях» от этих мер ожидают снижения тарифов на передачу электроэнергии и роста надежности энергоснабжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство утвердило новые ставки на технологическое присоединение (ТП) потребителей к электросетям. Постановление от 30 июня было опубликовано поздно вечером 1 июля. Уже с 1 июля минимальная цена составит 3 тыс. руб. за 1 кВт присоединяемой мощности, с 1 июля 2023 года — 4 тыс. руб., а с 1 июля 2024 года — 5 тыс. руб. Максимальная ставка — 10 тыс. руб. за 1 кВт, но региональные власти могут установить и более высокую по согласованию с федеральным регулятором.

Для льготных категорий граждан правительство установило сниженную ставку — 1 тыс. руб. за 1 кВт. Ее могут получить члены малоимущих семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума региона (в среднем по РФ — 13,92 тыс. руб. в месяц), ветераны, инвалиды, многодетные семьи и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Население получило льготы на ТП в 2009 году: ставка на подключение объектов до 15 кВт была зафиксирована на уровне 550 руб. Теперь суммарная плата для льготных категорий граждан вырастет в 27 раз — до 15 тыс. руб. за 15 кВт, а для остальных потребителей — минимум до 45 тыс. руб. в текущем году и до 75 тыс. руб. в 2024 году. С 2023 года ставка будет индексироваться по промышленной инфляции (в 2021 году составила 28,5%).

Уровень минимальных и максимальных ставок определен для домов, которые расположены не далее 300 м от существующих сетей в городе и 500 м — в сельской местности. Если расстояние больше, то придется оплатить также строительство «последней мили» по стандартизированным тарифным ставкам, пояснили в Минэнерго. «Региональные власти, ориентируясь на эти параметры и в зависимости от затрат сетевых компаний, могут окончательно определить плату за подключение»,— уточнили в министерстве.

Льгот лишился также малый и средний бизнес (до 150 кВт). С 2017 года для привлечения инвестиций в регионы бизнес освободили от оплаты расходов на строительство новых сетевых объектов от существующей инфраструктуры. По новым правилам до конца года в стоимость ТП будет включаться до 50% таких расходов, с 1 января 2023 года — уже 100%. Прежние льготные условия сохранятся только для объектов, которые находятся в пределах 200 м от существующей сети в городах и 300 м — в сельской местности.

Минэнерго долгие годы добивалось отмены льготного ТП из-за растущих убытков сетевых компаний: объем выпадающих доходов сетей только за 2009–2019 годы оценивается в 55 млрд руб. Каждый год сети получали заявки на льготное ТП суммарно на 7 ГВт, хотя фактически клиенты потребляют лишь 20% мощности.

В «Россетях» сказали “Ъ”, что отмена льгот «позволит снизить тарифную нагрузку на потребителей и высвободить денежные средства, которые будут направлены на финансирование реконструкции, реновации сети для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей». В 2023 году будет также проработан вопрос порядка расчета платы за ТП для крупного бизнеса (более 150 кВт), уточнили в Минэнерго.

Рост платы за ТП окажет негативное влияние на бизнес, считает президент «Опоры России» Александр Калинин. Конечная цена будет зависеть от того, насколько развиты сети в конкретном регионе: в местах с развитой сетью плата может не измениться. «Мы считаем, что процедура расчета цены непрозрачная: бизнес опасается, что сетевые компании будут необоснованно включать расходы на строительство сетевых объектов. Учитывая непростую экономическую ситуацию, нужно возвращаться к мерам поддержки бизнеса: например, компенсировать часть стоимости ТП за счет регионального бюджета»,— подчеркивает господин Калинин.

По сути, льготное ТП — один из видов перекрестного субсидирования, и практические шаги, направленные на борьбу с ним, не могут не радовать, говорит Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. По его мнению, льготное ТП не смогло стать ощутимым драйвером ни экономического развития, ни повышения эффективности электросетевого комплекса: «Сложившаяся регуляторная практика приводит к ежегодному наращиванию некомпенсируемых расходов на ТП (в среднем по крупным сетевым компаниям доля некомпенсированных расходов превышала 30%) и отвлечению средств из тарифных источников, предназначенных, в частности, для ремонтов». Сергей Сасим не ожидает «драматических последствий» для бизнеса: возможность дешево присоединиться сохраняется, а развитие бизнеса определяет доступ к рынкам сбыта, капиталу и технологиям, а не стоимость ТП.

Полина Смертина