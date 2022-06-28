Непостоянство тока

Спрос на электроэнергию в России перешел от роста к устойчивому падению. По оценкам “Ъ”, за прошлую неделю в европейской части и на Урале плановые объемы потребления сократились почти на 5% год к году. Потребление снижают более 30 регионов, среди лидеров падения — Самарская, Вологодская, Липецкая и Челябинская области. Резкая смена тренда, по мнению аналитиков, произошла из-за уменьшения загрузки металлургических заводов и автомобильной промышленности, а также из-за относительно прохладного лета. Впрочем, в Минэнерго считают выводы о снижении потребления некорректными, подчеркивая, что с начала года оно выросло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Падение в промышленности и погода изменили тренд энергопотребления, развернув его к снижению

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Падение в промышленности и погода изменили тренд энергопотребления, развернув его к снижению

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В России прекратился рост спроса на электроэнергию. На прошлой неделе первая ценовая зона энергорынка (европейская часть РФ и Урал, около 80% потребления страны) начала заметно снижать электропотребление, следует из расчетов “Ъ” на основе отчетов «Администратора торговой системы» (структура «Совета рынка» — регулятор энергорынков) о торгах на рынке на сутки вперед. В целом с начала месяца полный объем планового потребления снизился примерно на 1% год к году, до 49 млн МВт•ч, причем за 20–26 июня показатель упал сразу на 4,7%. Плановый объем потребления — объем электроэнергии, который планируют купить потребители на бирже.

С начала июня объемы планового потребления снизили более 30 регионов ценовой зоны. Самое сильное падение — свыше 10% год к году — произошло в Смоленской и Самарской областях, а также в Калмыкии. По расчетам “Ъ”, показатель заметно снизился в регионах, где в том числе расположены металлургические заводы: в Вологодской области — на 6,85%, Липецкой— на 3,5%, Челябинской — на 3,3%. Один из источников “Ъ” подтверждает, что металлурги в этих регионах уменьшают покупку электроэнергии. Спрос также сократился в Московской и Ленинградской областях — на 1% и 2,78% соответственно.

Но часть регионов наращивает потребление. Например, в главном нефте- и газодобывающем регионе — Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — с начала июня показатель увеличился на 4,25%. В Краснодарском крае — на 10%, в Севастополе — на 7,6%, Башкирии — на 8%, Ингушетии — на 9%. Абсолютный лидер — Дагестан, который увеличил объемы планового потребления сразу на 16% год к году.

Во второй ценовой зоне (Сибирь) плановые объемы потребления стабильно растут. С начала месяца показатель увеличился на 3,2%, до 13,5 млн МВт•ч. Лидеры — Иркутская область (плюс 10,5%), Томская область (9%) и Алтай (6%). При этом Тува и Кемеровская область сократили показатель на 3,2%.

В «Совете рынка» говорят, что в первой ценовой зоне за последнюю неделю наблюдается «незначительное снижение спроса». По мнению «Совета рынка», корректнее сравнивать объемы накопительным итогом: в отдельные периоды года спрос может колебаться как в одну, так и в другую сторону, в том числе под влиянием климатических факторов. C начала года в первой ценовой зоне плановое потребление выросло на 2,2%, во второй — на 3,1%. Регулятор также рекомендует сравнивать не плановые, а фактические объемы потребления, поскольку они могут отклоняться от плана.

Фактическое потребление электроэнергии в России всю прошлую неделю также падало: за 20–26 июня спрос снизился на 2,9%, по оперативным данным «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы). На снижение потребления мог повлиять температурный фактор: конец июня в прошлом году был более жарким в большинстве регионов, отмечает Евгений Рудаков из ИПЕМ. В «Совете рынка» соглашаются, что в июне 2021 года из-за жары была «достаточно высокая база потребления». Причем выработка электроэнергии в России за неделю упала на 4%, что, вероятно, связано также и с резким падением экспорта в ЕС.

«Ориентироваться на статистику планового потребления электроэнергии по ценовым зонам некорректно, поскольку производственные мощности распределены неравномерно на территории России»,— заявил “Ъ” глава Минэнерго Николай Шульгинов. По его словам, потребление электроэнергии за 26 дней июня без учета температурного фактора выросло на 1,2% год к году, а с учетом температурного фактора — на 0,7%. С начала года электропотребление без учета температурного фактора увеличилось на 2,9%, с учетом — на 2,2%.

Максим Дякин из Vygon Consulting полагает, что основная причина июньского падения потребления в европейской части России и на Урале — снижение загрузки таких энергоемких отраслей, как автопром и металлургия. На эти отрасли негативно влияют нарушения в цепочке поставок импортных компонентов и экспортные ограничения. Аналитик напоминает, что металлурги уже сообщали о снижении загрузки на 15–40% на фоне санкций и падения спроса в РФ. При этом Максим Дякин ожидает, что в течение второго полугодия большинство проблем в экспортно-импортных операциях будет разрешено. «Устойчивого снижения потребления электроэнергии в среднесрочной перспективе ожидать не следует. По итогам 2022 года совокупное потребление электроэнергии по Единой энергосистеме России может увеличиться на 1–1,5% год к году»,— прогнозирует аналитик.

Динамика энергопотребления и железнодорожных перевозок традиционно используется в качестве ключевых косвенных индикаторов для оценки динамики экономического роста. Снижение потребления электроэнергии может указывать на снижение спроса в экономике. Минэкономики оценивало снижение ВВП в апреле в 3%, в целом за январь—апрель ВВП мог вырасти на 1,7%. Оценок за май пока нет, при этом, по данным Росстата, в первом квартале экономика выросла на 3,5%.

Полина Смертина