Далее со всеми разъяснениями

Конфликт вокруг запрета транзита российских товаров через Литву в Калининград, похоже, близок к завершению. В среду Еврокомиссия опубликовала разъяснения о порядке применения санкций против РФ к транзитным перевозкам. В документе отмечается: железнодорожный транзит в Калининград товаров мирного назначения не запрещен, однако их перевозки должны быть предметом «целенаправленного, пропорционального и эффективного контроля» со стороны властей государств ЕС. В МИД Литвы разъяснения Еврокомиссии оценили положительно. В российском же внешнеполитическом ведомстве прозвучавшее из Брюсселя заявление назвали «проявлением реализма и здравомыслия», но при этом отметили: «Вопросы по содержанию документа у нас остаются».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заявление Еврокомиссии о том, что железнодорожным перевозкам подсанкционных российских товаров в Калининград ничто мешать не должно, позитивно восприняли и в Вильнюсе, и в Москве

Фото: Ints Kalnins, Reuters Заявление Еврокомиссии о том, что железнодорожным перевозкам подсанкционных российских товаров в Калининград ничто мешать не должно, позитивно восприняли и в Вильнюсе, и в Москве

Фото: Ints Kalnins, Reuters

В среду на сайте Европейской комиссии был опубликован документ, разъясняющий порядок применения санкций против России к транзитным перевозкам. «Автомобильный транзит подсанкционных товаров российскими компаниями не разрешен в соответствии с ограничительными мерами ЕС. На железнодорожном транспорте такого запрета нет без ущерба для обязательства государств—членов ЕС осуществлять эффективный контроль»,— говорится в пресс-релизе, распространенном Еврокомиссией.

Там же особо подчеркивается: «Странам ЕС нужно проверять, чтобы объемы транзита соответствовали средним показателям, зафиксированным в течение последних трех лет. В особенности это касается спроса на основные товары». Отмечается также, что государства-члены должны отслеживать необычные потоки товаров или тенденции, которые могут свидетельствовать о попытках обхода Москвой европейских санкций.

Речь в разъяснениях Еврокомиссии идет о всех невоенных товарах, попадающих под санкции. Транзит товаров и технологий военного или двойного назначения остается под категорическим запретом, независимо от выбранного способа транспортировки.

Напомним, что железнодорожный и автомобильный транзит в Калининград санкционных, с точки зрения ЕС, товаров был остановлен Литвой с 18 июня. Спустя два дня в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене (своего посла литовские власти отозвали из Москвы в апреле). «Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций. Указали, что расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литвы, как открыто враждебные»,— заявили тогда в МИД РФ и предупредили о праве на «действия по защите своих национальных интересов». На этом фоне целый ряд российских политиков и чиновников выступил с резкими заявлениями. Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью «Аргументам и фактам» назвал поведение Литвы «хамским». И добавил: «Литва подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями, в очередной раз проявив свои дебильные русофобские установки».

Первые комментарии из РФ после появления заявления Еврокомиссии между тем оказались максимально сдержанными.

«Мы считаем необходимым изучить формулировки и положения только опубликованного документа, прежде чем делать выводы»,— заявил «РИА Новости» руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала в эфире телеканала «Россия 1»: «Нам теперь нужно их (разъяснения Еврокомиссии.— “Ъ”) изучить, и, я думаю, мы предоставим более подробную информацию». Чуть позднее на сайте МИДа было опубликовано заявление госпожи Захаровой, где говорится: «Решение, снимающее ограничения для определенной номенклатуры продукции, перевозимой железнодорожным транспортом,— проявление реализма и здравомыслия. Хотя вопросы по содержанию данного документа у нас остаются». Представитель внешнеполитического ведомства пообещала, что «российской стороной будет налажен плотный мониторинг того, как указанные шаги ЕС будут реализовываться на практике».

Власти Литвы же, которые ранее занимали максимально жесткую позицию и проявляли готовность играть на обострение, заявление Еврокомиссии все-таки сочли конструктивным.

«Мы всегда высказывались против специальных исключений и различной трактовки насчет территорий стран ЕС, поэтому положительно оцениваем то, что разъяснениями Еврокомиссии, обязательными для всех членов ЕС, не создается такой прецедент,— говорится в сообщении на сайте литовского МИДа.— Представленные Еврокомиссией разъяснения ясно указывают, что страны-члены обязываются обеспечить, чтобы санкции ЕС не нарушались, поэтому Литва эффективно обеспечит применение санкций и будет внимательно следить, принципиально оценивать и эффективно контролировать, не пытается ли Россия злоупотреблять транзитными возможностями».

Впрочем, столь миролюбиво в Вильнюсе оказались настроены не все. Например, экс-премьер Литвы, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс, которого процитировало агентство ТАСС, заверил: заявление Еврокомиссии — это не что иное как серьезная уступка российским властям, сделанная под их давлением.

Снятие запретов на железнодорожные перевозки в Калининград — позитивный шаг, считают участники рынка грузоперевозок. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что железнодорожный транзит в Калининград весьма значим в объемах и перевозится значительное количество стройматериалов и нефтепродуктов (перевозки последних, впрочем, пока и не ограничивались). При этом подкрепление Евросоюзом решения об остановке автомобильных перевозок вызывает вопросы.

По мнению главы «Оптимальной логистики» Георгия Властопуло, сейчас имеет место торг между Россией и Евросоюзом по вопросу исключений для автодорожного транзита.

Он напоминает, что у России остается возможность запретить доступ в страну европейским автоперевозчикам в ответ на пятый пакет санкций ЕС, закрывший доступ российских перевозчиков на территорию союза. Эти меры до сих пор не приняты, но на их необходимости настаивает Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), а Минтранс и Минпромторг обещают прийти к решению до 1 августа. Также возможен более широкий запрет на транзит товаров через Литву, что поставит в тяжелое положение литовских перевозчиков. Возможно, поэтому, как предполагает господин Властопуло, МИД РФ и взял паузу на изучение предложений Еврокомиссии.

Павел Тарасенко, Наталья Скорлыгина