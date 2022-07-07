Транзит вежливости

Ситуация вокруг транзита через Литву в Калининград зашла в тупик. Вильнюс категорически отвергает возможность организации транзитных коридоров для российских товаров, а Москва обдумывает встречный запрет ввоза всех товаров через Прибалтику. Еврокомиссия, которая может разрешить транзит в ограниченных объемах, не дает разъяснений. Между тем участники рынка считают возможный запрет со стороны РФ мерой, которая усугубит и без того серьезные проблемы с логистикой и будет выгодна исключительно Польше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Литовские власти против зеленых коридоров для российских грузов в Калининградскую область, заявила 7 июля советник президента Литвы Аста Скайсгирите в эфире радио LRT. «Необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но и контроль, — цитирует ее ТАСС.— Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории».

Железнодорожный и автомобильный транзит в Калининград санкционных, с точки зрения ЕС, товаров был остановлен Литвой с 18 июня. Перевозка стали уже прекращена, с 10 июля остановится транзит цемента, табака и алкоголя, с 10 августа — нефтепродуктов. Der Spiegel на прошлой неделе сообщал, что Еврокомиссия в ближайшее время опубликует уточнения по порядку транзита и что предполагается, что транзит санкционных товаров сможет производиться в объемах, не превышающих зафиксированных до начала военных действий на Украине. Однако местные власти возражают против подобных ограничений. По состоянию на 7 июля разъяснения от Еврокомиссии Литве не поступали.

Глава Совета федерации Валентина Матвиенко 7 июля пригрозила Литве ответными мерами, пообещав, что они будут чувствительными. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов 5 июля сказал, что есть четыре варианта ответных мер на действия Литвы, крайним из которых может стать полный запрет «на любой транзит и любой ввоз товаров из трех Прибалтийских государств в РФ, за исключением Калининграда».

«То есть калининградский транзит мы сохраняем, и возможности для калининградских производителей двигаться через Прибалтику, а вот всю остальную территорию РФ ограничиваем и отсекаем от Прибалтики»,— пояснил он, отметив, что для Прибалтийских государств это будет «сокрушительным ударом», поскольку их порты и железные дороги работают только в связке с Россией, и 30% экономики Литвы «можно будет закрывать на следующий день после такого решения». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 7 июля не исключил и такого решения: «Если иные методы окажутся безрезультатны, это вполне нормальная практика».

Рассматривается вариант замещения сухопутного транзита морским, но это потребует, по оценке властей региона, постановки на линию 20–22 судов вместо пяти, курсирующих сейчас, и будет на 30% дороже, чем возить товары сушей, рассчитала «Опора России». Сейчас правительство прорабатывает вопрос субсидирования таких перевозок. Господин Алиханов предлагал даже строительство выделенного автобана и железной дороги через Литву при согласии литовских властей. В Кремле пока с этой идеей не ознакомились, отметил господин Песков.

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Грузы пошли другим путем

Реальное состояние транзита в Калининград в ОАО РЖД не комментируют. Как отмечает директор производственного департамента Novelco Виктория Власова, после введения ограничений Литвой грузоотправители в экстренном порядке стали переориентировать потоки на авиатранспорт и паром. «Сейчас грузопоток не снизился, а переориентировался на другие виды доставки,— говорит она.— Автомобильный транспорт до сих пор идет через литовско-российскую границу, но груз подвергается тщательному досмотру, в связи с чем возникают огромные очереди. В среднем проверка одной машины занимает два-пять часов. Досмотру подвергаются как российские автомобили, так и иностранные».

Поскольку не все категории грузов можно перевозить авиатранспортом ввиду ограничений емкостей судов и габаритов грузовых люков, к тому же отправлять большие партии очень дорого, выбор падает на паром, говорит Виктория Власова. А это, соответственно, влечет за собой увеличение сроков доставки, подчеркивает она, в сравнении с автомобильным транспортом, где транзитный срок на прямом маршруте через Прибалтику обычно составлял 5–6 дней, перевозка паромом занимает от 15 дней. «Кроме этого, наличие свободных мест на пароме ограниченно и забронировано на один-два месяца вперед,— говорит госпожа Власова.— Как следствие, возможен дефицит определенных групп товаров».

Директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов говорит, что пока не ощущается снижения грузопотока автомобильным транспортом, поскольку львиную долю поставок составляют товары народного потребления, продукты питания и другие товары, которые не попали под санкционные ограничения ЕС.

Товары, которые находятся под санкциями, теперь доставляются паромом. Сейчас полноценно функционируют три парома, говорит господин Мисаилов, однако мощностей не хватает, вследствие чего возникают очереди и увеличиваются сроки доставки.

Что касается предложения ограничить транзит товаров в РФ через Прибалтику, то, отмечает Алексей Мисаилов, на фоне сниженного объема импорта — более 70%, согласно статистике ФТС,— можно было бы не переживать за перераспределение транзитного потока, следующего в РФ через Прибалтику и Белоруссию. По сути, это потенциальное закрытие пунктов пропуска на границе Латвия—Россия, поскольку грузопоток из Литвы в Калининград, а также из Эстонии в Россию малозначителен. «Однако надо не забывать, что пункты пропуска Польша—Белоруссия, Литва—Белоруссия работают на ограниченных мощностях, пропуская около 40% от возможных транспортных средств,— говорит он.— Как результат, такое перетекание грузопотока, помимо закрытия доступа латвийских и эстонских перевозчиков в РФ, еще больше усугубит ситуацию с автомобильными перевозками через Белоруссию. По моей оценке, очереди могут вырасти дополнительно на два-три дня. Тарифы на перевозку также могут пойти вверх за счет вымывания парка латвийских перевозчиков». Виктория Власова также говорит об удорожании логистики, указывая, что, например, автомобили, следующие из Китая в ЕС через территорию России, будут вынуждены делать гигантский крюк через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию, что колоссально отразится на стоимости перевозок и сроках доставки грузов.

Основатель VIG Trans Игорь Ребельский говорит, что жесткий запрет транзита через Прибалтику может повлиять на возможность для импортных товаров из Европы, которые не находятся под санкциями, попадать на территорию РФ в достаточном объеме. «Прибалтика в целом, и особенно Литва, является сосредоточением огромных складских комплексов и морских портов, через которые осуществляется транзит грузов на Россию,— отмечает он.— Есть еще очень “дружественная” нам страна Польша, через которую также проходит транзит европейских грузов в РФ. И в случае блокады Прибалтики Польша станет монополистом на этом направлении». По мнению господина Ребельского, это приведет к зависимости российского импорта от Польши как транзитера, еще более стремительному росту цен на перевозки и сокращению импортных товаров европейского производства в России.

Наталья Скорлыгина