Что взять с Литвы

Власти РФ грозят Литве «практическими» ответными мерами, если Вильнюс не пересмотрит решение об ограничении транзита попавших под санкции ЕС грузов в Калининградскую область и из нее. Какой именно может быть реакция Москвы, официальные лица не говорят, но предупреждают, что «население Литвы» ее почувствует. В Вильнюсе не исключают, что Россия может отключить Литву от регионального энергокольца, устроить кибератаку или провокацию военного характера. Между тем европейские СМИ допускают, что Литва могла намеренно дать излишне жесткую трактовку санкционному регламенту Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Литовский президент Гитанас Науседа предположил, что Россия может перекрыть подачу электроэнергии в его страну, но ему тут же напомнили: Литва и так уже полгода ее не получает

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Литовский президент Гитанас Науседа предположил, что Россия может перекрыть подачу электроэнергии в его страну, но ему тут же напомнили: Литва и так уже полгода ее не получает

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду рассказал журналистам, что российская сторона рассматривает «различные» варианты ответа на ограничение Литвой транзита грузов в Калининградскую область и из нее. Назвав действия Евросоюза и Вильнюса «незаконными» и «недружественными», он уточнил: «Обсуждаются конкретные (ответные.— “Ъ”) меры. После того как мы внимательно все взвесим, уже будем о чем-то говорить. О каких конкретно мерах идет речь, сейчас говорить преждевременно».

Чуть более конкретно о возможной реакции России рассказали в среду в МИД РФ. Как уточнили в ведомстве, речь идет об ответе «в практической плоскости». Сейчас он прорабатывается в межведомственном формате. Избежать негативных последствий Вильнюс и Брюссель еще могут, но для этого они должны пересмотреть решение о запрете на железнодорожный транзит попавших в черные списки ЕС российских товаров через территорию Литвы в Калининградскую область и из нее. В противном случае ответ России, как предупредили на Смоленской площади, будет «неизбежен».

При этом днем ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе визита в Калининград подчеркнул, что «последствия (российских ответных мер.— “Ъ”) окажут серьезное негативное влияние на население Литвы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Об этом же в среду заявил председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Каждый гражданин Литвы должен почувствовать ответные меры России за нарушение обязательств по транзиту. Время одних дипломатических демаршей закончилось,— написал он в своем Telegram-канале.— Санкции Запада направлены непосредственно против наших граждан. Ответ должен быть направлен против граждан ЕС и Литвы в том числе».

В свою очередь, губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью ТАСС сообщил, что собирается на этой неделе направить в правительство и в администрацию президента список возможных ответных мер в отношении Литвы и ЕС.

Раскрывать суть предложений он не стал: «Мне бы не хотелось создавать впечатление человека, который получает какое-то удовольствие от формулирования ответных ударов. Но с выдумкой у нас все в порядке».

Литовская сторона, судя по заявлениям официальных лиц из Вильнюса, готовится к разным вариантам ответа России. Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью агентству Reuters допустил, что Москва может отключить его страну от энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). «Мы готовы к (ответным.— “Ъ”) недружественным действиям со стороны России, таким как отключение от системы БРЭЛЛ и другим»,— сказал он.

Это высказывание сразу привлекло внимание губернатора Антона Алиханова. «Они (литовцы) уже полгода (или даже больше) не покупают электроэнергию у нас. Странный комментарий. Президент Литвы не в курсе? — написал он в своем Telegram-канале.— Так и решения они принимают, забыв про все на свете, пренебрегая обязательствами перед соседями. Меры будут другими».

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, в свою очередь, сказал журналистам издания Delfi, что считает наиболее вероятным киберответ со стороны Москвы. Разговоры же о возможной блокаде Клайпедского порта он назвал «спекуляцией». При этом он не исключил и «провокаций» военного характера, подчеркнув, что опасаться Литве нечего, поскольку она член НАТО и у нее есть союзники.

Ранее власти США заявили о готовности задействовать пятую статью Вашингтонского договора о коллективной безопасности в случае военной угрозы Литве со стороны России на фоне ситуации с калининградским транзитом. «Нам крайне важно, чтобы каждый наш союзник мог доверять тому, что мы постоим друг за друга, мог бы положиться на то, что в альянсе никого не оставляют в одиночестве»,— сказала в среду в связи с этим же министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

Между тем немецкое издание Der Spiegel допускает, что власти Литвы могли намеренно дать излишне жесткую трактовку санкционному регламенту Евросоюза.

По оценке журналистов, решения ЕС можно интерпретировать по-разному и Вильнюс мог самостоятельно принять решение о том, что не только автомобильный, но и железнодорожный транзит подпадает под санкции, а потому должен быть запрещен. Еврокомиссии же, как пишет Der Spiegel, приходится постфактум оправдывать действия Литвы.

Напомним, вводя ограничения на транзит подсанкционных грузов, в Вильнюсе заверили, что речь идет о реализации коллективного решения Евросоюза, а не о самодеятельности литовской стороны (см. “Ъ” от 21 июня). При этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал действия Литвы, подчеркнув, что о «блокаде» Калининграда речи нет. «Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен. И Литва тут ни в чем не виновата, она выполняет указания Еврокомиссии»,— заявил он. В то же время господин Боррель дважды сказал, что «перепроверит», все ли принятые Вильнюсом меры соответствуют указаниям ЕС.

Елена Черненко