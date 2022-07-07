Рынок поставил юань на своп

С начала июля растет число биржевых сделок с юанем как на споте, так и в сегменте свопов, где объемы сравнялись с долларом. Участники рынка отмечают активный процесс перехода российских и зарубежных компаний на расчеты в китайской валюте, санкционные риски которой выглядят ниже. С ростом торговых оборотов потребность в более широком предложении хеджевых продуктов будет только расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

На фоне ослабления рубля к ведущим мировым валютам в начале месяца стал заметен рост интереса к операциям с юанем. С начала месяца ежедневные объемы торгов на Московской бирже с китайской валютой на спот-рынке не опускаются ниже 30 млрд руб., а порой превышают 40 млрд руб. Это на 20–50% выше показателей предыдущего месяца и в два-три раза выше, чем в весенние месяцы. Пока они проигрывают в биржевых объемах сделкам с долларом США, которые остаются в три—пять раз выше. Однако в сегменте операций своп — сделки по переносу валютных позиций — китайская валюта уже достигла паритета с долларом.

До начала военных действий на Украине ежедневные объемы торгов на Московской бирже в свопах доллар/рубль стабильно превышали 500 млрд руб. В весенние месяцы они сократились до 300 млрд руб., а с начала июля опустились до 150–174 млрд руб. В то же время объем своп-сделок в юане вырос с нескольких миллиардов рублей в январе-феврале почти до 200 млрд руб. в день на текущей неделе. Стоит учитывать, что сделки своп с китайской валютой заключаются лишь до полудня, тогда как с долларом проводятся полную торговую сессию.

Падение объемов валютных свопов с долларом связано с отсутствием иностранных инвесторов и падением спроса на американскую валюту со стороны банков.

«Раньше иностранцы открывали короткую позицию по валюте и длинную по рублю. Системно значимые кредитные организации действовали наоборот»,— отмечает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиций» Михаил Шульгин. В условиях санкций против финансовых регуляторов и крупнейших российских банков доллар и евро стали токсичными валютами. В итоге кредитные организации с марта стабильно сокращали на рынке валютных свопов длинную позицию по валюте, отмечает господин Шульгин.

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Вместе с тем интерес к валютам дружественных стран значительно вырос в начале июня, после того как Евросоюз наложил санкции на НРД (см. “Ъ” от 4 июня), что повысило риски проведения операций с европейскими валютами. «Участники рынка стали еще больше сокращать работу с долларами и евро и переходить в юани и другие дружественные валюты»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Отдельные банки начали вводить высокие комиссии по счетам в токсичных валютах (см. “Ъ” от 10 июня), вытесняя тем самым клиентов в альтернативные валюты. «В настоящее время санкционных рисков в юане практически нет»,— отмечает господин Васильев.

Спрос на китайскую валюту заметен не только у российских, но и у иностранных корпоративных игроков, отмечает вице-президент дирекции международного бизнеса МКБ Вадим Тимохин. В частности, в СМИ в последнее время регулярно появляются сообщения о расчетах индийских компаний за российские товары в юанях. Но как только увеличился объем торговых операций в китайской валюте, сразу возросла потребность в страховании валютных рисков. «Для хеджирования используются свопы, объем которых уверенно растет»,— отмечает Михаил Васильев.

Количество банков, проводящих биржевые своп-операции, невелико. По данным Московской биржи, сделки своп с долларом проводят больше сотни кредитных организаций, тогда как с юанем — в два раза меньше, около пяти десятков.

Но, как считают опрошенные участники рынка, число банков, обслуживающих клиентов в китайской валюте, будет расти, поскольку потребность экономических агентов в расчетах и сбережениях в юанях в ближайшие месяцы будет только увеличиваться.

В прошлом году товарооборот двух стран превысил $140 млрд, а за пять месяцев этого года превысил $65 млрд, приводил данные на ПМЭФ председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. «В ближайшие месяцы ожидается существенное увеличение объема торгов дружественными валютами по мере перестройки торговых и финансовых потоков с Запада на Восток»,— говорит господин Васильев.

По мере роста ликвидности в юане можно ожидать расширения использования других производных инструментов. По словам Вадима Тимохина, доля юаня в мировых расчетах, по оценке SWIFT, за 2021 год составила 2,7%, но в этом году явно увеличится. Тогда, отмечает эксперт, понадобятся инструменты хеджирования валютных курсов и цен на товары в юанях, поэтому будут развиваться валютные форварды, а также товарные фьючерсы в китайской валюте.

Виталий Гайдаев