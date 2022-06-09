Валюту готовят к сдаче

Содержание валютных счетов клиентов становится все более убыточным для российских банков, а введение санкций в отношении НРД усилило опасения введения новых инфраструктурных ограничений. В результате банки один за другим вводят комиссии, чтобы стимулировать клиентов либо переходить в рубли по непривлекательному курсу, либо выводить валюту за границу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Российские банки массово пытаются избавиться от пассивов в валюте (а правительство — от валютной выручки компаний). Комиссии за обслуживание счетов в иностранной валюте с конца июня вводят Райффайзенбанк (см. «Ъ-Онлайн» от 7 июня) и Тинькофф-банк. Если у Райффайзенбанка клиентам придется заплатить комиссию 0,2% в месяц с сумм от 5 тыс. в любой валюте, то комиссии с клиентов Тинькофф-банка будут взиматься в размере 1% в месяц с сумм от 1 тыс. (долларов США, евро, фунтов стерлингов и швейцарских франков).

Банк «Уралсиб» с 16 июня вводит платежи за обслуживание счетов в евро для юрлиц и ИП, а также физических лиц, занимающихся частной практикой. Комиссия для счетов с остатком до €150 тыс. составит 0,13% в месяц, от €150 тыс.— 0,84%. Комиссию за обслуживание валютных счетов в долларах и евро до конца июня планируют ввести и в Росбанке. Обсуждается 0,5% в месяц от суммы превышения лимита. Для клиентов массового сегмента он составит 3 тыс. у. е., для премиум-клиентов — 25 тыс. у. е., уточнили в банке.

Впрочем, ряд банков взимает такую комиссию уже несколько лет. В банке «Санкт-Петербург» она составляет 0,1% от остатка на счете свыше €3,5 тыс. В РНКБ взимается комиссия для неактивных счетов в любой валюте, в том числе в рублях (200 руб. в эквиваленте). В то же время в Газпромбанке, МКБ и «ФК Открытие» пока не планируют вводить комиссию. В Альфа-банке заявили, что тариф «не меняется».

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, рассказал, что в «ФК Открытие» валютные вклады, сроки которых подходят к концу, собираются пролонгировать «по ставке, близкой к нулю».

Возможно, добавил собеседник “Ъ”, что банк вообще перестанет принимать вклады в валюте. В этом случае перевести их можно только в два банка — ВТБ и Сбербанк, причем комиссия составит 2% от суммы, отмечает собеседник “Ъ”.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, на встрече с Ассоциацией банков России 26 мая: «Для банковского сектора в условиях санкций очевидна необходимость дальнейшей девалютизации банковских балансов».

Эксперты отмечают, что комиссии по валютным счетам — вынужденная мера, поскольку у банкиров почти не осталось вариантов использования валютных пассивов. «Банкам сейчас некуда девать валюту, пассивы есть, но активы сокращаются, а импорт минимален, притом что в активах у большинства банков есть оговорка про возврат в рублях. В связи с этим возникают дисбаланс и проблемы с ОВП (открытая валютная позиция, уровень регламентируется Банком России.— “Ъ”). Кроме того, в целом есть риск полной остановки расчетов в валюте»,— поясняет один из собеседников “Ъ”, работающий на валютном рынке.

По словам собеседника “Ъ” среди банкиров, комиссии позволят или стимулировать клиентов выводить валюту со счетов, или дадут кредитным организациям дополнительный доход.

Но проблема в том, что непонятно, куда валюту выводить. «Забрать ее наличными нельзя, получить вместо нее рубли по курсу 57–60 руб./$ жалко, к тому же за перевод средств в другой российский банк тоже придется заплатить, и нет гарантии, что он не введет комиссию за ведение текущих счетов»,— поясняет источник “Ъ”. Переводить валюту имеет смысл только в иностранный банк, но далеко не у всех есть там счет, полагает он.

Участники рынка считают, что действия банков могут быть связаны и с введением санкций Евросоюза против НРД (см. “Ъ” от 4 июня). «Банки до последнего времени были уверены, что инфраструктура биржи надежна, но введение санкций показало, что ничего надежного нет»,— сказал собеседник “Ъ” на валютном рынке. В таких условиях банки предпринимают шаги для выдавливания клиентов из ставших более рисковыми валютных счетов, поясняет он, полагая, что в ближайшее время комиссии могут ввести многие кредитные организации.

Наглядным примером того, что сейчас валюта никому не нужна, является стоимость валютного свопа (перенос валютной позиции на следующий день), поясняет один из опрошенных “Ъ” аналитиков (официально они тему предпочитают не комментировать), она сейчас составляет минус 9% годовых (владелец валютного счета доплачивает за его сохранение), тогда как еще в мае составляла в среднем минус 0,6% годовых, в феврале — плюс 0,2–0,4% годовых, то есть владелец счета получал доход за его сохранение.

Ольга Шерункова, Виталий Гайдаев, Максим Буйлов, Полина Трифонова