На всякий доллар найдется свой указ

Период ослабления режима валютного контроля в РФ, возможно, заканчивается. Указом президента вчера окончательно зафиксирована норма, по которой объемы репатриации валютной выручки в Россию определяются нормой обязательной продажи, устанавливаемой правительственной комиссией. Технически и именно сейчас это равнозначно отмене репатриации — до тех пор, пока норма продажи, сейчас равная нулю, не изменится. Указ также дает комиссии право ограничивать переводы валюты за пределы РФ и окончательно запрещает экспорт дивидендов российских обществ резидентами. Судя по всему, это часть будущего стабильного, по крайней мере на несколько месяцев, режима валютного контроля и курсообразования рубля, обсуждаемого в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на сильный рубль, ограничения на внешние валютные операции не предполагается отправлять в архив

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Несмотря на сильный рубль, ограничения на внешние валютные операции не предполагается отправлять в архив

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Указ президента от 5 июля 2022 года №430 «О репатриации резидентами-участниками ВЭД иностранной валюты и валюты РФ» стал некоторой неожиданностью. Он выпущен «в дополнение к мерам» экстренных указов от 28 февраля, 1 и 5 марта 2022 года, вводящих в качестве меры реагирования на введенные США, ЕС и другими странами в ответ на военную операцию РФ на Украине санкции новый режим валютного контроля. В апреле—мае режим постоянно корректировался, в том числе в связи с сильным упрощением механизма курсообразования и как следствие — резким укреплением рубля из-за значительного усиления платежного баланса. При этом источники “Ъ” в Белом доме не скрывают, что сейчас идет (и пока без определенного финала) дискуссия о мерах по стабилизации курса, поэтому новый указ на эту же тему выглядит нелогично — если не предполагать, что новые меры являются неотъемлемой частью будущей, уже в общем оговоренной конструкции валютного контроля на месяцы вперед.

По крайней мере, именно так выглядит первый пункт указа №430. В подпункте А уточняется, что требования статьи 19 ФЗ-173 от 10 декабря 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» исполняются в размере, установленном правительственной комиссией по иноинвестициям, и в срок, установленный ЦБ. Технически это временная отмена обязательной репатриации валютной выручки — срок репатриации сейчас вообще неважен, поскольку норматив продажи валютной выручки — 0%. В какой мере ЦБ и Минфин, де-факто контролирующий комиссию, готовы постоянно держать норматив и сроки нулевыми, на деле неизвестно и, видимо, зависит от обстоятельств курсообразования и от конструкции будущих «бюджетных правил». Подпункт Б гораздо более определен и точно не в русле отмены валютного контроля — он, отвечая на многочисленные вопросы резидентов, определяет, что средства дивидендов АО и распределенной прибыли ООО, товариществ и производственных кооперативов РФ в валюте за пределы страны перечислять запрещено. Наконец, пункт 2 предоставляет правительственной комиссии полномочия ограничивать по своему усмотрению перевод валюты на свои иностранные счета. Технически это также может быть «рычагом либерализации» — однако на практике выглядит как закрепление универсального механизма валютного контроля, которым правительство может оперировать в режиме реального времени, при этом использование рублей во внешней торговле ничем не ограничено.

Указ также легализует «раздельные выплаты» по зарубежным обязательствам — и для эмитентов евробондов (см. “Ъ” от 13 апреля), и для синдицированных кредитов, решая проблему санкционного блокирования для российских должников обслуживания своего внешнего долга. При этом все условные блокировки на российской стороне, контролируемые Минфином и ЦБ, сохраняются.

Отметим, что в логике президентского указа вопросы стабильного режима валютного контроля — это в первую очередь сфера полномочий Банка России, а не правительства РФ: пунктом 7 указа полномочие давать официальные разъяснения (то есть, по сути, трактовки) его положений предоставлено именно ЦБ — но не Минфину и не комиссии правительства по иноинвестициям. Теоретически признание основной роли ЦБ в этом вопросе должно означать, что стабильный режим валютного регулирования, который, видимо, на следующей неделе будет согласован, не будет отказом от принципов инфляционного таргетирования в ДКП. При этом ослабление курса рубля на этой неделе может быть связано с тестированием ЦБ и Минфином юаневых интервенций на валютном рынке — предполагается, что они будут центральным механизмом будущего курсообразования.

Дмитрий Бутрин