Casus Lietuvos

Судьба транзита попавших в черный список Евросоюза российских товаров через территорию Литвы в Калининградскую область остается неясной. В понедельник стало известно, что литовские власти получили от Еврокомиссии документ с инструкцией по этому вопросу, но он их не устроил, и они вернули его обратно со своими замечаниями. Российские власти тем временем не спешат давать Литве обещанный «практический» ответ, надеясь на полученные «сигналы от Еврокомиссии».
Международный автомобильный пункт пропуска Чернышевское-Кибартай (Литва)
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
О том, что Еврокомиссия направила в Вильнюс документ, излагающий позицию Брюсселя по вопросу калининградского транзита, журналистам в понедельник рассказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Из ее комментария следует, что литовскую сторону бумага не устроила. «Документ имеет много неясностей и создает дополнительные проблемы. Мы обратили внимание Еврокомиссии на все эти проблемы»,— сказала она (цитата по Delfi.lt). По словам чиновницы, замечаний к присланному из Брюсселя черновику у Вильнюса было «немало». Правительство Литвы провело в понедельник специальное заседание, где были согласованы принципы, которых Вильнюс будет в дальнейшем придерживаться на консультациях с Евросоюзом по этому вопросу.
Как ранее сообщал “Ъ”, судя по всему, Еврокомиссия не против создания транспортного коридора для обеспечения российского анклава, в том числе товарами, которые ЕС запретил импортировать и перевозить по своей территории после ввода войск РФ на Украину.
В Брюсселе считают, что доставка грузов из одного российского региона в другой — пусть даже по территории страны—члена Евросоюза — это не транзит с целью экспорта, поскольку речь идет о перемещении товаров на внутреннем рынке России. Такие перевозки нужно, по мнению Еврокомиссии, контролировать, но не запрещать.
Власти Литвы, однако, считают, что конечный получатель не важен — раз сказано, что транзит подсанкционных товаров из России запрещен, значит, такие грузы вообще не должны перевозиться по территории стран—членов ЕС, включая их собственную. Поэтому литовские власти с 18 июня перестали пускать по своей железной дороге российские составы с подсанционными грузами, а с 21 июня ограничили автомобильные перевозки.
Брюссель же обещал в ближайшие дни опубликовать соответствующие разъяснения к своему санкционному регламенту (см. “Ъ” от 27 июня). В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: некоторые европейские страны выражают обеспокоенность, что Евросоюз пытается оказать давление на Литву, чтобы она смягчила свою позицию и позволила транзит подсанкционных товаров через свою территорию в Калининград.
Премьер Литвы Ингрида Шимоните косвенно подтвердила журналистам, что Брюссель и Вильнюс по-разному трактуют положения о транзите попавших в санкционные списки ЕС товаров. «Возможно, кто-то был удивлен, что возможна интерпретация регламента в том виде, в каком он применяется (Литвой.— “Ъ”) в настоящее время. Мне кажется, это не должно так сильно удивлять, ведь обычно так бывает в жизни, и мне кажется, не только в этом случае, что у двух юристов могут быть два разных толкования одного и того же текста»,— сказала она.
Отметим, что Литва заняла среди стран—членов Евросоюза едва ли не самую жесткую позицию по отношению к России. После начала российской военной операции на Украине Вильнюс понизил уровень дипломатических отношений с Москвой, отозвав своего посла и выслав российского. Литовский Сейм назвал Россию «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», и призвал созвать для расследований действий вооруженных сил РФ трибунал наподобие Нюрнбергского. На этом фоне жесткая трактовка Литвой санкционного регламента ЕС в вопросе транзита представляется скорее последовательной позицией, а не просто ошибочной интерпретацией.
В Москве же, судя по всему, по вопросу о калининградском транзите заняли выжидательную позицию. Ранее власти РФ пригрозили Литве «практическими» ответными мерами, если Вильнюс не пересмотрит решение об ограничении транзита попавших под санкции ЕС грузов в Калининградскую область и из нее.
Какой именно может быть реакция Москвы, официальные лица не уточнили, но предупредили, что «население Литвы» ее почувствует (см. “Ъ” от 23 июня). В понедельник литовские власти сообщили о резко возросшем количестве кибератак в отношении объектов критической инфраструктуры своей страны. В Вильнюсе полагают, что за этим стоят власти РФ. Однако доказательств непосредственной причастности российских госорганов к этим диверсиям нет, хоть ответственность за них и взяли хакерские группировки, которые связывают с Россией.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник сказал журналистам, что ответ России будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с транзитом в ближайшие дни. «Сейчас этот вопрос находится в движении. В частности, определенные сигналы поступают от Европейско
й комиссии,— отметил он.— Все будет зависеть от того, какая ситуация сформируется в конце концов». Напомнив, что в России «неоднократно на различных уровнях говорилось о том, что мы готовы ответить на такого рода недружественные шаги, которые ни в какие ворота не лезут», Юрий Ушаков добавил: «Посмотрим, какова ситуация создастся в течение ближайших дней».
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в воскресенье вечером прокомментировал проблему транзита в своем Telegram-канале. По его словам, «морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыточно, поэтому снабжать Калининград и вывозить товары из региона есть на чем». «Да, понадобится субсидирование морского тарифа, но это техника. Наша страна позволит себе и это и позволит себе программы развития региона»,— заверил он.