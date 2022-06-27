Casus Lietuvos

Судьба транзита попавших в черный список Евросоюза российских товаров через территорию Литвы в Калининградскую область остается неясной. В понедельник стало известно, что литовские власти получили от Еврокомиссии документ с инструкцией по этому вопросу, но он их не устроил, и они вернули его обратно со своими замечаниями. Российские власти тем временем не спешат давать Литве обещанный «практический» ответ, надеясь на полученные «сигналы от Еврокомиссии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный автомобильный пункт пропуска Чернышевское-Кибартай (Литва)

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Международный автомобильный пункт пропуска Чернышевское-Кибартай (Литва)

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

О том, что Еврокомиссия направила в Вильнюс документ, излагающий позицию Брюсселя по вопросу калининградского транзита, журналистам в понедельник рассказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Из ее комментария следует, что литовскую сторону бумага не устроила. «Документ имеет много неясностей и создает дополнительные проблемы. Мы обратили внимание Еврокомиссии на все эти проблемы»,— сказала она (цитата по Delfi.lt). По словам чиновницы, замечаний к присланному из Брюсселя черновику у Вильнюса было «немало». Правительство Литвы провело в понедельник специальное заседание, где были согласованы принципы, которых Вильнюс будет в дальнейшем придерживаться на консультациях с Евросоюзом по этому вопросу.

Как ранее сообщал “Ъ”, судя по всему, Еврокомиссия не против создания транспортного коридора для обеспечения российского анклава, в том числе товарами, которые ЕС запретил импортировать и перевозить по своей территории после ввода войск РФ на Украину.

В Брюсселе считают, что доставка грузов из одного российского региона в другой — пусть даже по территории страны—члена Евросоюза — это не транзит с целью экспорта, поскольку речь идет о перемещении товаров на внутреннем рынке России. Такие перевозки нужно, по мнению Еврокомиссии, контролировать, но не запрещать.

Власти Литвы, однако, считают, что конечный получатель не важен — раз сказано, что транзит подсанкционных товаров из России запрещен, значит, такие грузы вообще не должны перевозиться по территории стран—членов ЕС, включая их собственную. Поэтому литовские власти с 18 июня перестали пускать по своей железной дороге российские составы с подсанционными грузами, а с 21 июня ограничили автомобильные перевозки.

Брюссель же обещал в ближайшие дни опубликовать соответствующие разъяснения к своему санкционному регламенту (см. “Ъ” от 27 июня). В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: некоторые европейские страны выражают обеспокоенность, что Евросоюз пытается оказать давление на Литву, чтобы она смягчила свою позицию и позволила транзит подсанкционных товаров через свою территорию в Калининград.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните косвенно подтвердила журналистам, что Брюссель и Вильнюс по-разному трактуют положения о транзите попавших в санкционные списки ЕС товаров. «Возможно, кто-то был удивлен, что возможна интерпретация регламента в том виде, в каком он применяется (Литвой.— “Ъ”) в настоящее время. Мне кажется, это не должно так сильно удивлять, ведь обычно так бывает в жизни, и мне кажется, не только в этом случае, что у двух юристов могут быть два разных толкования одного и того же текста»,— сказала она.

Отметим, что Литва заняла среди стран—членов Евросоюза едва ли не самую жесткую позицию по отношению к России. После начала российской военной операции на Украине Вильнюс понизил уровень дипломатических отношений с Москвой, отозвав своего посла и выслав российского. Литовский Сейм назвал Россию «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», и призвал созвать для расследований действий вооруженных сил РФ трибунал наподобие Нюрнбергского. На этом фоне жесткая трактовка Литвой санкционного регламента ЕС в вопросе транзита представляется скорее последовательной позицией, а не просто ошибочной интерпретацией.

В Москве же, судя по всему, по вопросу о калининградском транзите заняли выжидательную позицию. Ранее власти РФ пригрозили Литве «практическими» ответными мерами, если Вильнюс не пересмотрит решение об ограничении транзита попавших под санкции ЕС грузов в Калининградскую область и из нее.

Какой именно может быть реакция Москвы, официальные лица не уточнили, но предупредили, что «население Литвы» ее почувствует (см. “Ъ” от 23 июня). В понедельник литовские власти сообщили о резко возросшем количестве кибератак в отношении объектов критической инфраструктуры своей страны. В Вильнюсе полагают, что за этим стоят власти РФ. Однако доказательств непосредственной причастности российских госорганов к этим диверсиям нет, хоть ответственность за них и взяли хакерские группировки, которые связывают с Россией.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник сказал журналистам, что ответ России будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с транзитом в ближайшие дни. «Сейчас этот вопрос находится в движении. В частности, определенные сигналы поступают от Европейско

й комиссии,— отметил он.— Все будет зависеть от того, какая ситуация сформируется в конце концов». Напомнив, что в России «неоднократно на различных уровнях говорилось о том, что мы готовы ответить на такого рода недружественные шаги, которые ни в какие ворота не лезут», Юрий Ушаков добавил: «Посмотрим, какова ситуация создастся в течение ближайших дней».

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в воскресенье вечером прокомментировал проблему транзита в своем Telegram-канале. По его словам, «морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыточно, поэтому снабжать Калининград и вывозить товары из региона есть на чем». «Да, понадобится субсидирование морского тарифа, но это техника. Наша страна позволит себе и это и позволит себе программы развития региона»,— заверил он.

Елена Черненко