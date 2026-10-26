Экономический обозреватель “Ъ FM”: Есть один индикатор, по которому можно примерно прикидывать, сколько валютной выручки могут продать наши экспортеры, — это операции на межбанковском рынке, о которых постоянно отчитывается российский Центробанк. Они напрямую зависят от ликвидности, которую предоставляет ЦБ. Если мы видим, что Центральный банк дает дополнительно 1-2 трлн руб., значит, именно на этот объем валютную выручку экспортеры не продают, а находят эти деньги как раз на межбанковском рынке в РФ через свои уполномоченные банки. На этот раз ситуация с рублевой ликвидностью была достаточно острая. 27 октября ЦБ проводит семидневный аукцион РЕПО, и это говорит о том, что экспортеры могут воздержаться от продажи валютной выручки, чтобы взять рубли у Центрального банка и таким образом пройти сложный период. Следовательно, масштабных продаж валютной выручки мы наблюдать не будем, а это, в свою очередь, значит, что рубль наверняка снова войдет в тот коридор 12,40-12,60 в юань/рубль.