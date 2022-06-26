Декларация Вильностей

Ситуация вокруг ограничения транзита подсанкционных грузов в Калининградскую область приняла неожиданный оборот: судя по всему, Еврокомиссия не против создания транспортного коридора для обеспечения российского анклава. Против — власти Литвы. Брюссель обещал в ближайшие дни опубликовать соответствующие разъяснения к своему санкционному регламенту, однако в Вильнюсе заранее дали понять, что не пойдут на уступки Москве. В Кремле тем временем предупредили: в ситуации с Калининградом российская сторона настроена «решительно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Литвы Гитанас Науседа на саммите ЕС в Брюсселе

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Президент Литвы Гитанас Науседа на саммите ЕС в Брюсселе

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

С запретом на провоз через территорию Литвы в Калининградскую область и из нее попавших под санкции Евросоюза грузов творится что-то странное. Напомним, власти Литвы с 18 июня перестали пропускать по своей железной дороге российские грузовые составы, перевозящие товары из черного списка. С 21 июня ограничения начали действовать и в отношении автомобильных перевозок. В Вильнюсе заверили, что Литва лишь исполняет ранее введенные Евросоюзом санкции за ввод российских войск на Украину. Однако в последние дни выяснилось, что Брюссель и Вильнюс видят ситуацию по-разному.

В конце недели авторитетное издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия требует от Литвы лишь проверять грузы, доставляемые из разных российских регионов в Калининградскую область и обратно, на предмет попыток обхода санкций.

Полностью запрещать транзит подсанкционных товаров, предназначенных для внутреннего российского рынка, Брюссель, как следует из статьи, не собирался. Один из высокопоставленных собеседников издания предположил, что «прибалты воспользовались ситуацией, чтобы усилить давление (на Россию.— “Ъ”)».

Представители литовской стороны действительно крайне жестко трактуют санкционные договоренности Евросоюза и при этом утверждают, что ни о какой самодеятельности речь не идет. Так, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что введенный 18 июня запрет на транзит российской стали и черных металлов через территорию ее страны является частью четвертого пакета санкций ЕС, согласованных всеми 27 странами—членами объединения 15 марта. Из ее комментария следует: литовские власти считают нелегальным любой транзит подсанкционных российских грузов, даже если они предназначены для доставки не третьей стороне, а российскому же анклаву. «Литва применяет ограничительные меры ЕС в соответствии с законодательством ЕС и в консультации с Европейской комиссией»,— подчеркнула она.

Чтобы внести ясность в ситуацию, Еврокомиссия планирует в ближайшие дни опубликовать разъяснения по вопросу о доставке попавших в черный список российских товаров в Калининградскую область и из нее. «Ситуация с Калининградом — это не блокада. Мы не хотим блокировать весь трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС»,— заявил в четверг по этому поводу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Власти российского региона, судя по всему, ожидают, что Брюссель займет их сторону и объявит, что запрет на транзит не распространяется на внутренний рынок России. В пятницу губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале сообщил, что усилия по урегулированию проблемы по дипломатической линии с участием МИД РФ «дают свои результаты». «Будем на это надеяться»,— добавил он. Ранее Антон Алиханов говорил, что запрет на транзит через Литву может затронуть до 50% товаров, ввозимых в Калининградскую область и вывозимых из нее. В воскресенье в эфире телеканала «Россия 24» губернатор рассказал о ходе наращивания доставки грузов в регион морским путем. По его оценке, для бесперебойного снабжения области необходимо поставить на линию еще три-пять паромов. Антон Алиханов признал, что перевозка по морю дороже железнодорожного транзита, но заверил, что граждане разницы не почувствуют, поскольку она будет покрыта из бюджета. Тем не менее в области, как следует из его комментариев, надеются, что в ЕС все же пойдут на попятную и отменят ограничения.

Между тем президент Литвы Гитанас Науседа в субботу заявил, что «ни на какие уступки России» в вопросе транзита его страна не пойдет.

«Совершенно ясно, что Литва должна и будет применять санкции ЕС. Литва должна и будет сохранять контроль над провозимыми через ее территорию товарами и ни о каких “коридорах” не может быть и речи, как и никаких мыслей об уступках России в качестве реакции на угрозы Кремля»,— написал он в соцсетях. Из поста Гитанаса Науседы следует, что литовские власти намерены «немедленно» начать консультации по этому вопросу с Еврокомиссией. Председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен он, как сказано в сообщении, литовское видение ситуации уже «ясно изложил».

«Литва, судя по всему, против того, чтобы ЕС вводил какие-либо исключения по калининградскому транзиту,— отметил в беседе с “Ъ” программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.— У Вильнюса в Москве и так репутация главной антироссийской силы в Евросоюзе. Текущая ситуация и позиция Литвы подтверждают, что такое восприятие оправданно». По оценке эксперта, Россия не готова «проглотить частичную блокаду». «Ответа, по всей видимости, готовится два. Один — обрубание оставшихся скромных экономических связей с Литвой. Второй, более серьезный,— отказ от признания Россией существующих государственных границ Литвы,— полагает собеседник “Ъ”.— Конечно, это не будет означать немедленного возвращения к временам Ивана III и далее, но сигнал будет нехороший».

Как уже сообщал “Ъ”, власти РФ грозят Литве «практическими» ответными мерами, если Вильнюс не пересмотрит решение об ограничении транзита попавших под санкции ЕС грузов в Калининградскую область и из нее. Какой именно может быть реакция Москвы, официальные лица не говорят, но предупреждают, что «население Литвы» ее почувствует (см. “Ъ” от 23 июня).

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что в ситуации с Калининградом российские власти настроены «достаточно решительно».

В субботу на встрече с Владимиром Путиным его белорусский коллега Александр Лукашенко заявил, что попытки «изолировать Калининград <…> сродни объявлению какой-то войны уже». По словам собеседников Politico, некоторые высокопоставленные чиновники и дипломаты в Брюсселе опасаются, что кризис вокруг калининградского транзита «может быстро привести к эскалации».

«В Евросоюзе есть понимание того, что проблема транзита не просто технический вопрос. Он может привести к серьезному обострению. Создавать очередной кризисный очаг там хотят далеко не все,— считает Иван Тимофеев.— Но есть и другие силы, которые ратуют за бескомпромиссное наказание Москвы без оглядки на последствия».

Елена Черненко