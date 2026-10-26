Пятница накрылась черным дымом

«У поставщиков много других проблем, кроме распродаж. Чтобы осуществить ту или иную распродажу, у вас должен быть оверсток складских запасов, то есть излишек товара, который можно пустить в дисконт. Его, первое, нужно сначала или произвести, или закупить. Не у всех есть такая возможность. Мы ограничиваемся тем, что индексации цен не будет».