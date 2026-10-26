Пятница накрылась черным дымом
Сорвутся ли сезонные распродажи на онлайн-платформах
Селлеры отказываются от традиционных распродаж. Прежде всего речь про скидки во Всемирный день шопинга 11 ноября и «Черную пятницу» 27-го. Однако сами площадки утверждают, что сезон акций не сорвется. Впрочем, продавцы жалуются “Ъ FM”: из-за атак беспилотников на склады маркетплейсов у многих из них нет либо товаров, либо денег на их закупку.
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Атаки на складские помещения принесли селлерам Ozon и Wildberries, по оценке аналитиков, сотни миллиардов убытков. И, похоже, лишили их возможности заработать на сезоне предпраздничных распродаж. Сейчас бизнесу не до акций, говорит основатель бренда RELS Иван Петраков:
«У поставщиков много других проблем, кроме распродаж. Чтобы осуществить ту или иную распродажу, у вас должен быть оверсток складских запасов, то есть излишек товара, который можно пустить в дисконт. Его, первое, нужно сначала или произвести, или закупить. Не у всех есть такая возможность. Мы ограничиваемся тем, что индексации цен не будет».
При этом сами площадки активно рекламируют грядущие акции. Несмотря на трудности, маркетплейсы могут сделать «Черную пятницу» выгодной в том числе и продавцам, считает коммерческий директор компании oborot.ru Владимир Бугаевский:
«Маркетплейсы могут сами субсидировать скидки за счет отказа от своей комиссии. Маркетплейсы в этом крайне заинтересованы сейчас, потому что разговоры о том, что Wildberries не платит деньги, и так далее — это вот все история про кассовые разрывы. Нужно и подогреть интерес со стороны покупателя, сделать так, чтобы он меньше обращал внимание на увеличенные сроки доставки».
Товары с крупнейших российских маркетплейсов в последние месяцы приходят с задержками до двух недель. Платформы объясняют это повышенным спросом. В то же время некоторые предприниматели в профильных чатах стали замечать, что в преддверии «грандиозных акций» на площадках сократились скидки постоянным покупателям и упали продажи.
В это непростое время платформам и их продавцам жизненно необходимо найти компромисс, рассуждает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин:
«Нам нужен лимит на количество акционных товаров, мгновенный, подтверждаемый выход товара из распродажи, чтобы разделялось понятие, что дает сама площадка в момент распродажи, а что мы даем как продавцы. Площадки будут компенсировать свой дефицит предложения собственными инструментами, субсидированными ценами, всякими бонусными механиками».
Дождаться скидок покупатели смогут, скорее всего, только на дешевые товары, продолжает коммерческий директор компании oborot.ru Владимир Бугаевский:
«На топовые коллекции или на реально дорогие вещи существенных дисконтов я не прогнозирую. Зачем продавать дешевле то, что и так продастся? Но в целом выгодоприобретателями будут продавцы товаров, которые в очень недорогом сегменте, и те, кто, кстати, управляют своей маржой, китайские производители».
Тем временем логисты фиксируют падение заказов в традиционное для закупок к «Черной пятнице» время, пишет Forbes. Впрочем, в пресс-службе Wildberries & Russ “Ъ FM” сообщили, что никаких предпосылок к сокращению ассортимента товаров на распродажах нет. В 2026 году компания ожидает положительную динамику.