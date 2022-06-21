Ваш рельс отменен

Евросоюз запретил транзит через территорию Литвы подсанкционных грузов в Калининградскую область и из нее. Ограничения могут затронуть до 50% ввозимых в регион и вывозимых оттуда по железной дороге товаров. Власти РФ считают это «блокадой» Калининграда со стороны Литвы и Евросоюза и грозят ответными мерами. Но сейчас приоритетная проблема для Москвы и руководства анклава — как наладить туда бесперебойные поставки запрещенных к транзиту товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 18 июня Литва запрещает перевозить по своей железной дороге российские товары, попавшие под санкции Евросоюза. Ограничения могут затронуть до 50% товаров, ввозимых в Калининградскую область и вывозимых из нее

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ С 18 июня Литва запрещает перевозить по своей железной дороге российские товары, попавшие под санкции Евросоюза. Ограничения могут затронуть до 50% товаров, ввозимых в Калининградскую область и вывозимых из нее

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Никакой блокады нет»

В понедельник в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене (своего посла литовские власти отозвали из Москвы в апреле). Ей был выражен «решительный протест» в связи с введенным Вильнюсом запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область и из нее. «Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций. Указали, что расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литвы (…), как открыто враждебные»,— заявили в МИД РФ по итогам встречи. И предупредили: «Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов».

О том, что Литва с 18 июня запрещает перевозить по своей железной дороге российские товары, попавшие под санкции Евросоюза, 17 июня вечером в своем Telegram-канале сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Ролик с комментарием по поводу «не самой приятной, мягко говоря» ситуации он записал в автомобиле по дороге в аэропорт, возвращаясь с Петербургского международного экономического форума. По его словам, руководство Литовских железных дорог буквально за несколько часов до этого уведомило ОАО РЖД, что с 00:00 следующего дня прекращает транзит ряда товаров в Калининградскую область и из нее. На данном этапе речь идет о запрете на перевозку российской стали и железа. Впоследствии, как пояснил Антон Алиханов, ограничения могут затронуть 40–50% ввозимых в Калининградскую область и вывозимых из нее товаров. Губернатор назвал действия Литвы и ЕС противозаконными. По его словам, санкции не должны распространяться на транзит грузов из одного российского субъекта в другой. «Речь идет о попытке экономического удушении нашего региона»,— заявил он.

В Вильнюсе настаивают, что речь идет о реализации коллективного решения Евросоюза, а не о самодеятельности литовской стороны. В письме, разосланном клиентам LTG Cargo (грузовой дочерней структурой Литовских железных дорог), подчеркивается: согласно последним разъяснениям Еврокомиссии, запрет на «передачу» (transfer) определенных товаров и технологий из России распространяется также на товары и технологии, которые перевозятся из РФ в Калининградскую область и из нее транзитом через территорию Литвы. Грузы с датой погрузки до 17 июня будут приняты, писала LTG Cargo, равно как и товары, не попавшие под санкции Евросоюза.

Вчера МИД Литвы посетил временный поверенный в делах России Сергей Рябоконь (российского посла литовцы ранее тоже выслали), которому дали дополнительные разъяснения по поводу сложившейся ситуации. «Во время встречи была опровергнута информация, распространяемая представителями России, что Литва запретила транзит в Калининградскую область,— заявили впоследствии в МИД Литвы.— Через территорию Литвы и дальше продолжается перевозка пассажиров и товаров — на которые не распространяется режим санкций ЕС — в Калининградскую область и из нее». В отношении этого транзита Литва, как подчеркнули в ведомстве, «не ввела никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений».

Что касается подсанкционных товаров, то Вильнюс, как сказано в сообщении, лишь «последовательно осуществляет санкции Евросоюза» и продолжит это делать по мере вступления в силу ранее принятых рестриктивных решений. В литовском таможенном ведомстве уточнили: с 10 июля вступит в силу запрет на транспортировку цемента, дерева, алкоголя, икры и ряда других товаров; с 10 августа нельзя будет перевозить российский уголь; а с 5 декабря — нефть и нефтепродукты. Напомним, резко ужесточать санкции Евросоюз начал после ввода российских войск на Украину. С конца февраля уже согласовано шесть пакетов рестриктивных мер. Вчера на встрече глав МИДов стран ЕС в Люксембурге обсуждался седьмой. На пресс-конференции по итогам переговоров верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля попросили прокомментировать ситуацию вокруг Калининграда, на что он ответил, что «никакой блокады нет». «Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен. И Литва тут ни в чем не виновата, она (…) выполняет указания Еврокомиссии»,— пояснил он.

«Нарушение всего и вся»

Российская сторона объяснения Литвы и Евросоюза, однако, сочла неубедительными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ограничение железнодорожного транзита «элементом блокады», «нарушением всего и вся». По его словам, власти РФ понимают, что действия Литвы обусловлены решением Евросоюза распространить введенные в отношении России ограничения еще и на транзит, и считают эту меру, как и сами санкции, «незаконной».

«Ситуация более чем серьезная»,— подчеркнул Дмитрий Песков. В Кремле, как следует из его комментария, в ближайшие дни проведут «глубокий анализ» ситуации, а затем определятся с ответными мерами.

Транзит российских грузов по территории Литвы регламентируется двухсторонними соглашениями между государствами, а также, отдельно, соглашением России с Евросоюзом от 2002 года, поясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Формально в том или ином виде соглашения об осуществлении транзитного движения пассажирского и грузового железнодорожного, морского, автомобильного и воздушного транспорта между РФ и Литовской Республикой существуют с момента создания этих двух суверенных государств, то есть с начала 90-х годов,— говорит он.— И если Литовская Республика взяла на себя обязательства по обеспечению беспрепятственного транзитного движения грузов по своей территории из основной части РФ в Калининградскую область, то она, безусловно, должна свои обязательства исполнять, и односторонний отказ от них будет являться нарушением такого соглашения». Теоретически, полагает юрист, за такое нарушение можно было бы попытаться привлечь Литву в международном суде к материальной ответственности и взыскать в судебном порядке понесенные убытки. «Но это долго и сложно,— отмечает он.— Такой спор может идти годами с учетом возможности обжалования решения в вышестоящей инстанции уполномоченного международного суда».

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев считает, что ввод ограничений на железнодорожный транзит через Литву противоречит не только двусторонним соглашениям и договоренностям между РФ и ЕС, но и нормам Всемирной торговой организации (ВТО). «Свобода транзита — один из краеугольных принципов этой организации. Этот принцип также закреплен во многих международных транспортных конвенциях, в том числе в соглашениях по железнодорожным перевозкам»,— напомнил он в своем Telegram-канале, назвав Литву «флагманом разрушения международного права».

В свою очередь, глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что, если Евросоюз и Вильнюс не пересмотрят свое решение, у России будут «развязаны руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми способами». По его словам, и в НАТО Литву взяли в 2004 году с учетом проблемы «калининградского транзита». «Недопустимое поведение Вильнюса ставит под удар весь этот военно-политический блок, который де-юре начинает руками одного из своих стран-членов неприемлемую блокаду субъекта РФ. Это можно оценить как прямую агрессию в отношении России, буквально вынуждающую нас безотлагательно прибегнуть к должной самозащите»,— объявил он.

«Куда вы будете девать весь этот цемент?»

Но прежде всего власти РФ должны будут заняться проблемой доставки в Калининградскую область подсанкционных товаров. Общий объем перевозок в Калининградской области (с учетом ввоза, вывоза и перевозок внутри области) составляет порядка 27 млн тонн. Грузооборот порта Калининград вырос в 2021 году на 2%, до 10,6 млн тонн. Погрузка Калининградской железной дороги — на 14%, до 3,3 млн тонн, в том числе в 1,7 раза выросли перевозки грузов в контейнерах.

Ограничение железнодорожных перевозок через Литву «потребует срочной постановки на линию Усть-Луга—Балтийск новых судов, различных балкеров, других типов судов», сообщил губернатор Антон Алиханов. На паромной переправе Усть-Луга—Балтийск работали два парома, оператором которых является «Оборонлогистика»: «Амбал» и «Балтийск». С этого года к ним прибавились еще автомобильно-железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский» и сухогруз класса Ro-Ro/Lo-Lo Ursa Major. В первом квартале на линии Усть-Луга—Балтийск было перевезено около 360 тыс. тонн грузов, в том числе более 4,1 тыс. вагонов, около 2,2 тыс. единиц накатной техники, что на 85% больше, чем годом ранее. Загрузка паромной линии на июнь составляла 100%, заявила в начале месяца «Оборонлогистика».

Между тем сейчас из-за отказа мировых контейнерных линий и крупнейших перегрузочных хабов Северо-Запада от работы с Россией простаивают мощности российских балтийских портов, в том числе Большого порта Санкт-Петербург, и судоходных компаний региона. Источник “Ъ” в отрасли рассказывает, что переговоры об их привлечении к обслуживанию трафика на Калининград ведутся — в первую очередь, в части контейнерных и Ro-Ro-судов. Однако, отмечает он, проблема заключается в отсутствии обратной загрузки в Калининграде, что делает судозаходы такого рода неэффективными с учетом закрытия для РФ соседних портов типа Гданьска или Клайпеды.

Вчера вечером в очередном видеообращении губернатор Антон Алиханов сообщил, что для решения проблемы власти Калининградского региона создали оперативный штаб. Результатом его первого совещания стало решение вывести 25 июня на паромную линию в Калининград пятое судно (не из Усть-Луги, а из порта Бронка из-под Санкт-Петербурга). В ближайшее время могут добавиться еще пять-шесть паромов, что, по оценке Антона Алиханова, «более чем достаточно». Еще одна антикризисная мера — перенаправить калининградские товары, которые не попали в черный список ЕС, по железной дороге, чтобы освободить паромы под «санкционные грузы». Губернатор призвал жителей области не паниковать и не закупать товары впрок. «Куда вы будете девать весь цемент, который вы сейчас в огромных количествах закупаете, непонятно»,— сказал он, заверив, что «никаких проблем с доставкой цемента в область не будет».

Елена Черненко, Наталья Скорлыгина