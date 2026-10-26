В Белгородской области при ударе БПЛА погибла женщина
В Белгородской области в результате налета беспилотников погибла мирная жительница, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил в Telegram региональный оперативный штаб.
В Шебекино FPV-дрон ударил по автомобилю, находившаяся в нем женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте. Двух мужчин и женщину с осколочными ранениями доставили в центральную районную больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в городе повреждены крыша одного из домов, окна в другом здании и автомобиль.
В Грайворонском округе беспилотник ударил по частному дому в селе Гора-Подол, повредив остекление и входную группу. В Новостроевке-Первой FPV-дрон сдетонировал перед жилым домом, в результате чего были разбиты окна.