В Белгородской области при ударе БПЛА погибла женщина

В Шебекино FPV-дрон ударил по автомобилю, находившаяся в нем женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте. Двух мужчин и женщину с осколочными ранениями доставили в центральную районную больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в городе повреждены крыша одного из домов, окна в другом здании и автомобиль.