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Выпуск газеты №198/П

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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Происшествия

В Белгородской области при ударе БПЛА погибла женщина

В Белгородской области в результате налета беспилотников погибла мирная жительница, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил в Telegram региональный оперативный штаб.
В Шебекино FPV-дрон ударил по автомобилю, находившаяся в нем женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте. Двух мужчин и женщину с осколочными ранениями доставили в центральную районную больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в городе повреждены крыша одного из домов, окна в другом здании и автомобиль.
В Грайворонском округе беспилотник ударил по частному дому в селе Гора-Подол, повредив остекление и входную группу. В Новостроевке-Первой FPV-дрон сдетонировал перед жилым домом, в результате чего были разбиты окна.