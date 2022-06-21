Чувствительная «Точка-У» для G7

После начала российской спецоперации G7, отодвинув на второй план традиционные для себя проблемы безопасности, устойчивого экономического развития и экологии, сконцентрировалась на одной точке — кризисе на Украине. Вот и в ходе открывающегося 26 июня в Германии саммита G7 лидеры западных стран намерены обсудить продолжение поддержки Киева и пути усиления давления на Москву, включая нефтяное эмбарго. Во встрече по видеосвязи примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хозяин саммита G7 канцлер Германии Олаф Шольц призвал коллег по «семерке» настраиваться на длительное противостояние с Россией

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters Хозяин саммита G7 канцлер Германии Олаф Шольц призвал коллег по «семерке» настраиваться на длительное противостояние с Россией

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

О подготовке к открывающему в конце этой недели саммиту «группы семи», который пройдет на юге Германии рядом с баварским городом Гармиш-Партенкирхен, рассказал журналистам источник в правительстве ФРГ. По его словам, ключевой для G7 станет встреча 26 июня, в ходе которой пройдут четыре рабочих заседания по вопросам внешней политики и политики безопасности. Приоритетной темой саммита источник назвал Украину, в том числе финансовую помощь Киеву и санкции против России, включая нефтяное эмбарго.

Ранее заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Кристиане Хоффман сообщила о том, что 27 июня в саммите G7 в формате видеообращения примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Приглашение обратиться к лидерам «группы семи» канцлер Германии Олаф Шольц лично передал украинскому президенту в прошлый четверг в ходе своей поездки в Киев вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. Посетившая Киев евротройка, к которой на саммите присоединятся лидеры США, Великобритании, Японии и Канады, продолжит говорить об Украине уже на земле Баварии.

Еще один участник встречи G7 — британский премьер Борис Джонсон, посетивший Киев сразу после лидеров трех ведущих государств ЕС,— назвал саммит в Германии возможностью для стран Запада «продемонстрировать единство и решимость оказывать поддержку Украине в долгосрочной перспективе».

В день обращения президента Зеленского к «группе семи» присоединятся ее страны-партнеры (председательствующий в Африканском союзе Сенегал, ЮАР, Индия, Индонезия и Аргентина), а также представители международных организаций, в том числе ООН, ВТО, ВОЗ, Всемирного банка, которых предполагается подключить к мерам сдерживания России.

Накануне саммита G7 его хозяин — канцлер Германии Олаф Шольц призвал коллег по «семерке» настраиваться на длительное противостояние с Россией. «Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы хотим доказать, что расчеты президента России не оправдаются. Путин, очевидно, надеется, что все встанет на свои места, как только он завоюет достаточно земель, и международное сообщество вернется к своим обычным делам. Это иллюзия»,— предупредил канцлер Шольц после возвращения из Киева в интервью агентству DPA.

А еще в одном интервью, опубликованном во вторник в газете Muenchner Merkur, Олаф Шольц выразил категорическое несогласие со звучащей в его адрес жесткой критикой в якобы медленных поставках оружия Украине. «Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса»,— заявил господин Шольц.

Между тем накануне саммита G7 одним из самых активных сторонников идеи расширять меры сдерживания России выступила Япония, которая готовится стать следующим председателем «группы семи» и уже договаривается о проведении саммита в Хиросиме в мае будущего года.

«В тесном сотрудничестве с мировым сообществом и в первую очередь со странами "семерки" мы будем еще больше усиливать дипломатическое и экономическое давление на Россию, чтобы не было лазеек для обхода санкций»,— заявил во вторник на брифинге в Токио генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно. Таким образом, если еще год назад, во время предыдущего саммита «группы семи», проходившего на английском полуострове Корнуолл, Япония выглядела слабым звеном в санкционной политике Запада против России, делая акцент на «китайской угрозе», то теперь Токио претендует на роль одного из ее главных пропагандистов.

Еще одним «передовиком» санкционной политики накануне саммита G7 в Эльмау выступает Канада. Как заявила в понедельник глава Минфина, вице-премьер Христя Фриланд, в ближайшие дни правительство Канады рассчитывает принять закон, который позволит конфисковать попавшие под санкции российские активы.

«Мы надеемся, что в ближайшие дни мой законопроект о бюджете будет принят, включая меры, позволяющие конфисковать попавшие под санкции российские активы»,— заявила Христя Фриланд в ходе совместной пресс-конференции с министром финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, этот шаг ранее обсуждался и координировался с международными партнерами Канады, в том числе с США.

«Это действительно важно — расширить наши законодательные полномочия, поскольку мы считаем крайне необходимым изыскать средства для восстановления Украины. В связи с этим я не могу представить себе более подходящего источника такого финансирования, чем конфискованные российские активы»,— отметила Христя Фриланд — канадка украинского происхождения, известная давней непримиримой позицией по отношению к России и еще в 2014 году включенная в список канадских политиков, которым запрещен въезд в РФ.

Обратить внимание лидеров G7 на другие проблемы, не связанные с Россией, накануне встречи в Эльмау попытался президент Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK) Петер Адриан. Он призвал участников саммита сосредоточиться на вопросах защиты климата. «Взаимодействие в области климатической политики в климатическом клубе могло бы помочь в значительной степени сбалансировать затраты на климат для компаний между вовлеченными экономическими областями»,— заявил Петер Адриан в понедельник в интервью агентству DPA. По его словам, «семерка» могла бы стать площадкой для объединения усилий в области защиты климата. «Общая цель должна заключаться в том, чтобы сделать амбициозный климатический клуб ключевым элементом успешной глобальной климатической политики»,— заявил Петер Адриан.

Однако ранее одна из приоритетных для G7 тема экологической безопасности, судя по многочисленным официальным заявлениям, уходит на второй план, как и вопросы устойчивого экономического развития и восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. Первый после начала операции на Украине саммит G7 станет встречей семи главнокомандующих Запада в санкционной войне с Россией.

Сергей Строкань