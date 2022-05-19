Забота о пугливом инвесторе

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Военная операция на Украине и западные санкции против РФ усилят не только десятилетний спад внешних инвестиций в саму Россию, прогнозируют в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Хотя сам по себе их объем в мировом масштабе невелик (1–1,5% глобального инвестрынка), в ОЭСР опасаются «вторичного» снижения инвестактивности в мире — как в 2020 году, когда из-за пандемии потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) сократились на 38%. В долгосрочной же перспективе санкции против РФ и уход инвестиций из России, по мнению ОЭСР, поддержат фрагментацию мировой финансовой системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Аналитики ОЭСР ждут, что конфликт на Украине и санкции против России ускорят десятилетний спад внешних вложений в РФ. К примеру, число новых проектов, привлекавших ПИИ в РФ, за 2012–2021 годы снизилось почти вдвое — с 280 до 150, а в 2022 году в организации ожидают их снижение до нуля. Число сделок по слиянию и поглощению с участием внешних инвесторов, по данным ОЭСР, с 2012 года снизилось более чем втрое (с 453 до 130), а в 2022 году может упасть до двух десятков — фактически за счет уже проведенных в январе и феврале сделок, притом что результаты довоенных месяцев также были ниже, чем в том же периоде 2021 года, на 22%.

При этом, хотя на РФ приходится 1–1,5% мирового объема накопленных ПИИ, аналитики опасаются, что вызванная военной операцией РФ на Украине неопределенность угрожает более масштабными последствиями, как это произошло в начале пандемии, вызвавшей сокращение мировых потоков ПИИ на 38%.

В ОЭСР полагают, что вторичные эффекты от санкций против РФ и кризиса на Украине затронут прежде всего европейские банки с дочерними структурами в России (за счет падения прибыли), а также фондовые рынки Восточной и в меньшей степени Западной Европы и развивающихся стран Азии.

В ОЭСР предупреждают, что в долгосрочной перспективе санкции против РФ и массовый уход международных инвесторов с российского рынка могут вызвать повышенную осторожность в решениях о трансграничных капвложениях по всему миру, сокращение доли долларовых платежей в международных расчетах, постепенную диверсификацию резервов центробанков и развитие альтернативных платежных систем.

Отметим, что Всемирный банк также говорит о возможном снижении доверия к международным платежным системам на фоне отключения РФ от SWIFT (см. “Ъ” от 16 мая).

Параллельно с этими процессами компании и инвесторы могут диверсифицировать свои цепочки поставок и на всякий случай начать сокращать зависимость от стран, которые, по их мнению, могут подвергнуться санкциям в будущем. По мнению ОЭСР, даже если такие сдвиги будут ограниченными и постепенными, они приведут к усугублению фрагментации глобальной финансовой системы. Ранее руководители крупнейших инвестфирм уже говорили о потенциальном отказе компаний от сложившихся глобальных цепочек поставок и о возможной перестройке цепочек ряда стран на фоне текущего кризиса (см. “Ъ” от 7 апреля).

ОЭСР также предупреждает, что усилия правительств, особенно в Европе, по переходу на зеленую энергетику и сокращению зависимости от импорта ископаемого топлива из РФ могут столкнуться с возможными претензиями со стороны предприятий и частных лиц, основанных на инвестиционных договорах. Решить проблему, по мнению аналитиков, необходимо в целом, предусмотрев ряд реформ в энергетической политике. Также необходимо поощрение инвестиций (включая ПИИ) в низкоуглеродную энергетику в странах ОЭСР, среди которых много потребителей российской энергии.

Георгий Смирнов