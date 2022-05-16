Финансы утекают от всемирной прозрачности

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Проблемы с денежными переводами из России из-за западных санкций угрожают доходам стран Средней Азии и Закавказья и грозят снизить доверие развивающихся стран к международным системам переводов (включая SWIFT), отмечают аналитики Всемирного банка (ВБ) в новом обзоре «Миграция и развитие». Прогнозируемые ВБ экономические проблемы РФ одновременно с высокой зависимостью ряда стран СНГ от денежных переводов в экономике могут усугубить проблему бедности в регионе. Аналитики ВБ на фоне отключения РФ от SWIFT предупреждают, что рост недоверия к официальным мировым системам переводов может нивелировать результаты борьбы за финансовую прозрачность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В новой работе ВБ и проект «Глобальное партнерство по распространению информации по миграции и развитию» (KNOMAD) прогнозируют, что в 2022 году потоки денежных средств в страны с низким и средним уровнем дохода в Европе и Центральной Азии снизятся на 1,6% после роста на 7,8% в 2021 году. Несмотря на рост переводов на Украину более чем на 20%, наложенные на Россию западные санкции, по мнению ВБ, приведут к трудностям с переводами в страны Средней Азии и Закавказья. Отметим, что альтернативные платежные системы для переводов из РФ сейчас работают с заметными трудностями (см. “Ъ” от 28 апреля).

Кризис на Украине и антироссийские санкции, по расчетам ВБ, приведут к падению официально зарегистрированных потоков денежных переводов на 32% в Киргизии, на 22% в Таджикистане, на 21% в Узбекистане и на 19% в Армении. Особенно это опасно для Таджикистана и Киргизии, которые занимают третье и четвертые места в мире по доле внешних денежных переводов в ВВП (34% и 33% соответственно). Прогнозируемое ВБ падение ВВП РФ на 11% и снижение курса рубля к доллару на 26% в 2022 году, вероятно, снизят занятость и доходы мигрантов, что только усугубит проблему бедности в СНГ.

Отключение России от SWIFT, по мнению ВБ, может снизить доверие к международным платежным системам и привести к тому, что ряд стран будут пытаться развивать собственные системы, что, в свою очередь, замедлит прогресс в обеспечении совместимости, увеличит стоимость переводов и может нивелировать результаты многолетней борьбы за финансовую прозрачность. Еще в 2006 году была создана Люксембургская группа по денежным переводам для выработки рекомендаций, которые были опубликованы МВФ в 2009 году, что позволило частично стандартизировать эту сферу. Впрочем, в ВБ отмечают, что даже до санкций против РФ двусторонние данные о потоках были недоступны для большинства стран, а данные о потоках через нерегулируемые каналы, включая hand-carry (личная незадекларированная доставка) и хавалу (неформальная ближневосточная финансово-расчетная система), отсутствовали.

В целях Всемирного банка — вдвое сократить затраты на денежные переводы (до 3% за отправку $200 с 6% в четвертом квартале 2021 года) и улучшить качество данных о потоках денежных переводов в рамках KNOMAD. Однако отключение РФ от международных платежных систем может нарушить планы организации, так как международным организациям будет трудно отслеживать нерегулируемые денежные потоки в странах СНГ из-за отсутствия подробной информации о переводах. ВБ также не исключает, что санкции могут нарушить систему денежных переводов по официальным каналам (не только в СНГ) и привести к частичному переходу на неформальные каналы передачи денег по всему миру.

Георгий Смирнов