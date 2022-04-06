Неисповедимые пути глобализации

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Глобальные компании, вовлеченные в мировые производственно-сбытовые цепочки, смогли восстановиться после вызванного пандемией кризиса успешнее, чем фирмы, ориентированные в основном на внутренние рынки, утверждают эксперты Всемирного банка (ВБ). Они предлагают государствам поддерживать именно глобальные компании, укрепляя международные связи и предоставляя им информацию о потенциальных рынках, продуктах и покупателях. Эта рекомендация ВБ не вполне вписывается в намечающийся сейчас тренд на сворачивание глобализации и отказ от сложившихся мировых цепочек поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На базе опросов бизнеса в 45 странах в рамках проекта Business Pulse (май—сентябрь 2020-го, октябрь 2020-го — март 2021-го и апрель—октябрь 2021 года), а также таможенных данных по 20 государствам аналитики Всемирного банка выяснили, что глобальные корпорации, работающие по всему миру, как правило, восстанавливались от последствий ковида быстрее, чем компании, ориентированные только на внутренний рынок. При этом на начальном этапе глобальные корпорации пострадали от пандемии сильнее — они столкнулись с более заметным падением продаж и снижением числа стран-партнеров. Отметим, что этот эффект изначально большего падения наблюдался и в РФ: российские экспортеры в период первого этапа антиковидных ограничений столкнулись с более выраженным падением выручки в сравнении с компаниями, ориентированными лишь на внутренний рынок (см. “Ъ” от 9 ноября 2021 года).

В ВБ указывают, что глобальные компании восстанавливались быстрее благодаря поиску новых способов адаптации цепочек поставок даже в условиях карантина и сильной неопределенности.

Такие фирмы смогли быстрее провести цифровизацию, поменять рынки и источники ресурсов, представить новые продукты. Финансовую неустойчивость лишь косвенно вовлеченных в мировой рынок компаний аналитики связали с их меньшими рыночными возможностями. У таких фирм нет влияния на глобальные цепочки поставок, и они в любой момент могут столкнуться с тем, что их заказы будут отменены, а контракты — не исполнены.

В ВБ считают, что государствам следует продолжать оказывать помощь именно глобальным компаниям — и их размер не имеет значения. Аналитики банка полагают, что государствам следует поддерживать международные связи, предоставляя таким фирмам информацию о потенциальных рынках, продуктах и покупателях, а также открывать им доступ к передовому опыту в области управления и цифровых технологий.

Отметим, что в последнее время в развитых странах расширяется дискуссия о нарушении сложившихся глобальных связей. Гендиректор одной из крупнейших инвестиционных компаний мира BlackRock Лоренс Финк в ежегодном письме акционерам 24 марта заявил, что начало военной операции РФ на Украине положило конец глобализации — оно еще больше подстегнет инфляцию, заставив компании отказаться от сложившихся глобальных цепочек поставок на фоне роста затрат. Глава JPMorgan Джеймс Даймон в аналогичном послании отметил, что компании США должны перестроить свои цепочки поставок в пользу контрагентов внутри страны и ближайших союзников (см. “Ъ” от 5 апреля). Он также призвал США вернуться в региональное Транстихоокеанское партнерство (11 стран, включая Австралию, Канаду, Мексику и Японию), из которого Вашингтон вышел в январе 2017 года. Фактически речь ведется о переходе от глобализации к системе региональных экономических блоков — и на этом фоне рецепты ВБ по выходу из кризисов через поощрение расширения связей корпораций могут не сработать.

Георгий Смирнов